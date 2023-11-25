Tomar tomar parasıyla video çekmişti! Reşit Bozdağ artık cezaevinde

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, da polisler tarafından yakalanıp tutuklandı... İşte detaylar...

Tomar tomar parasıyla video çekmişti! Reşit Bozdağ artık cezaevinde
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O FENOMENDE TUTUKLANDI

Sosyal medya fenomenlerine yapılan göz altı ve tutuklama sürecine bir fenomen daha katıldı. Bu kez Reşit Bozdağ ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan dolayı tutuklandı! İşte detaylar ve gelişmeler….

fenomen

Sosyal medya fenomeni olan Reşit Bozdağ, ''terör örgütü propagandası yapma'' suçundan daha önce kesinleşmiş bir cezası olduğu için yakalanarak tutuklandı. Tiktok üzerinden yaptığı canlı yayınlar sayesinde büyük bir kitle tarafından takip edilir hale gelen Reşit Bozdağ balya balya parayla sosyal medya da video çekmişti. Ve bir çok kişinin de dikkatini çekmişti. İşte o videonun sonu kötü oldu.Bozdağ, İstanbul Sarıyer'de evinden çıktığı esnada devriye gezen polislere yakalandı.

BU KEZ TUTUKLANDI

Kimlik sorgulaması yapan polisler Bozdağ'ın,kimliğini teşhis edince ''terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aha önceden kesinleşmiş hapis cezasının olması sebebiyle emniyete götürülen Bozdağ işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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