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Türk sinemasının duayenlerinden Kadir İnanır beyin kanaması geçirdi!

Ünlü aktör Kadir İnanır, bu sabah Beykoz'daki evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 11:55
Türk sinemasının duayenlerinden Kadir İnanır beyin kanaması geçirdi!

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde yaşadığı inme nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Bugün sabah saatlerinde, Kadir İnanır'ın evinde sağlık sorunu yaşadığı ve acil bir şekilde hastaneye götürüldüğü öğrenildi. 74 yaşındaki tecrübeli sanatçının inme geçirdiği ve bilincinin kapalı olduğu belirtildi. İstanbul Beykoz'da yaşayan İnanır, acil bir şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanede yapılacak beyin tomografisi ve MR incelemelerinin ardından tedavi süreci belirlenecek.

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