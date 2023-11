Haberler

Türkiye'nin en iyi modeli Yağmur Karlı oldu: Pozları baş döndürdü

Türkiye'nin en iyi modeli Yağmur Karlı oldu: Pozları baş döndürdü Türkiye'nin en prestijli modellik yarışmalarından biri olan Best Model of Turkey 2023, 36. kez düzenlendi ve kazananlar belirlendi. Yarışmanın "En İyi Model" kategorisinde Hatay'dan katılan Yağmur Karlı ve Ankara'yı temsil eden Metehan Varol birinci oldu. Yağmur Karlı'nın bu zaferi, genç modelin Instagram hesabında paylaştığı cesur pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. 22 yaşındaki Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yağmur Karlı, 1 milyon takipçili Instagram hesabında paylaştığı iddialı pozlarıyla dikkat çekti. Bu başarı, genç modelin güzellik ve tarzını öne çıkaran, hayranları tarafından olumlu yorumlarla karşılandı. Best Model of Turkey 2023'ün "En İyi Model"i olarak seçilen Yağmur Karlı, Instagram paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşarak moda dünyasındaki etkisini artırdı. İşte detaylar...