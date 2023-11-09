Uğur Yücel'den yıllar sonra gelen Şener Şen itirafı: Bırakma sebebim!

Uğur Yücel Brand Week İstanbul'da konuşmacı olurken 1990'lı yıllarda çekilen Türk sinemasında damga vuran Eşkıya hakkında itiraflarda bulundu. Yücel, Şener Şen ile kamera karşısına geçerken ikilinin ilk rol arkadaşı olduğu yapım olmadığı görüldü.





Eşkıya'yı oyunculuğu kendisi için oyunculuk bırakma nedeni olduğunu belirten Yücel, eski filmlerini izlemediğini fakat tesadüfen açık havada yaşandığı filmin izlediğinde ilk defa ağladığını itiraf etti.