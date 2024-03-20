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Ünlü oyuncu Ankara Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı

Seçimlere az bir süre kala birçok siyasetçi mal varlıklarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak CHP'nin Ankara Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 00:35
Ünlü oyuncu Ankara Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı

Ankara Etimesgut adayı olan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesinde mal varlığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mal varlığını Devlet Tiyatroları, Tatbikat Sahnesi, sinema ve dizi filmlerinden sağladığı birikimle elde ettiğini belirtti. Beşikçioğlu'nun 5 gayrimenkul ve 2 otomobili bulunuyor. Açıkladığı mal varlığı şu şekilde:

1. Ankara Çankaya Güven Mahallesi'nde kat mülkiyeti olan bir mesken

2. İstanbul Zeytinburnu'nda kat mülkiyeti bulunan 2 katlı bir ofis

3. İzmir Çeşme Ardıç Mahallesi'nde bahçeli dubleks bir ev

4. İzmir Konak Göztepe'de kat irtifakı bulunan bir mesken

5. İzmir Urla Yenikent'te kat mülkiyeti olan dubleks bir mesken

6. 2020 model Compass Jeep marka bir otomobil

7. 2016 model A4 Audi marka bir otomobil

Beşikçioğlu, paylaşımında "Kamuoyuna saygıyla duyurulur" notuyla mal varlığını açıkladı.

chp

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