Ünlü rapçiden kötü haber! Apar topar ameliyata alındı

Ünlü rapçi Eypio'dan sevenlerini korkutan haber geldi. Sahneye çıkmadan önce rahatsızlanan Eypio, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Eypio'nun sağlık durumu hakkında son durum haberimizde.

Ünlü rapçiden kötü haber! Apar topar ameliyata alındı
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Günah Benim şarkısıyla popülerleşen Eypio, sahneye çıkmadan önce sancılanarak hastaneye götürüldü. Ünlü isim sosyal medya hesabı üzerinden acil ameliyata alındığının bilgisini verdi.

Eypio ameliyat

Apandisit ameliyatı olan Eypio, sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle durumu paylaşarak ameliyattan sonra görüşürüz ifadelerini kullandı. Sağlık durumu hakkında merakları giren ünlü isim teşekkürlerini ileterek ameliyattan çıktığını ve bugün hastaneden çıkacağını, kısa bir dinlenme sonrasında konserlerine geri döneceğinin bilgisini verdi. 

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