Ünlü rapçiden kötü haber! Apar topar ameliyata alındı

Günah Benim şarkısıyla popülerleşen Eypio, sahneye çıkmadan önce sancılanarak hastaneye götürüldü. Ünlü isim sosyal medya hesabı üzerinden acil ameliyata alındığının bilgisini verdi.





Apandisit ameliyatı olan Eypio, sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle durumu paylaşarak ameliyattan sonra görüşürüz ifadelerini kullandı. Sağlık durumu hakkında merakları giren ünlü isim teşekkürlerini ileterek ameliyattan çıktığını ve bugün hastaneden çıkacağını, kısa bir dinlenme sonrasında konserlerine geri döneceğinin bilgisini verdi.