Ünlü şarkıcı Mirkelam yıllar sonra ortaya çıktı: Hiç yaşlanmamış!

Türk pop müziğinin 90'lar döneminin unutulmaz isimlerinden biri olan Mirkelam, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. Her Gece şarkısı ve klibi ile tanınan ve "koşan adam" olarak anılan Mirkelam, yıllar sonra ortaya çıkarak hayranlarını şaşırttı.

Mirkelam, 90'lı yılların aranan isimleri arasında yer alıyor ve özellikle Her Gece şarkısının klibinde tüm enerjisiyle koşmasıyla hafızalara kazınmıştı. Ancak uzun yıllardır ekranlardan uzak kalan ünlü sanatçı, son halini görenleri şaşkına çevirdi.





60 yaşına yaklaşmasına rağmen yaşlanmamış bir görüntü sergileyen Mirkelam, yılların etkisiyle deforme olmayan bir fiziksel yapıya sahip olduğunu gösterdi. Hayranları, ünlü sanatçının genç ve enerjik görüntüsü karşısında "Artık yaşlan be adam", "İşte genetiğin kanıtı", "Hayat teğet geçmiş" gibi yorumlar yaparak şaşkınlıklarını dile getirdi.





Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat süren Mirkelam'ın, 10 yıldır Aysen Sabancı ile süren ilişkisi de magazin gündemini meşgul etmişti. Ünlü sanatçı, ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada, Aysen Sabancı ile aralarında aşk olmadığını belirtmiş ve bu açıklamasıyla magazin basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Mirkelam'ın gerçek adının Fergan Mirkemal olduğu ve müzikle iç içe bir ailede büyüdüğü de haber metninde yer aldı. Babası Nazım Mirkelam'ın avukat olduğu, ud ve piyano çaldığı bilgisi, Mirkelam'ın müzikle olan köklü bağını vurguluyor.





Ünlü sanatçının kariyerinin zirvesine ulaştığı 90'lı yıllarda çıkardığı albümü, bir günde 200 bin, toplamda ise 750 bin kopya satarak büyük bir başarı elde etmişti. Ancak Ali Kırca'nın ifadesine göre, Mirkelam o dönemin "plastik kahramanları" arasında yer alsa da, koşuşturmasına rağmen bir yere varamayan isimlerden biri olarak nitelendirilmişti.

Son güncellenen bilgilere göre, Mirkelam'ın hayranları, sanatçının müzik kariyerinin yanı sıra genç ve dinamik görüntüsüyle de dikkat çektiğini dile getiriyor. Bu beklenmedik dönüşle birlikte Mirkelam, müzikseverleri üzerinde eski günleri anımsatan bir etki bırakarak tekrar konuşulan isimlerden biri haline geldi.