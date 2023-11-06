Ünlülerin yılbaşı ücretleri şimdiden belli oldu: 6 milyon TL kazanan bile var

Yılbaşında ünlülerin sahne ücretleri cep yakacak! Milyon liralar isteniyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNLÜLERİN SAHNE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Yılbaşı heyecanı şimdiden başladı. Yılbaşı için plan yapmak isteyen kişiler ünlülerin sahne ücretlerini de araştırıyor. Yılbaşında Ebru Gündeş'i sahneye çıkaracak mekanların 4 buçuk milyon TL ödemeyi gözden çıkarması gerekiyor. Kenan Doğulu'nun yılbaşı ücreti 3 saat için 5 milyon TL olarak belirlendi. Diğer sanatçıların sahne ücretleri de şu şekilde açıklandı;





-Ajda Pekkan 6 milyon TL

-Sıla 4 milyon TL

-Sertap Erener 4 milyon TL

-Gülşen 3 buçuk milyon TL

-Yıldız Tilbe 3 buçuk milyon TL

-Murat Boz 3 buçuk milyon TL

-Şevval Sam 2 buçuk milyon TL

-Melike Şahin 2 buçuk milyon TL

-Serdar Ortaç 2 buçuk milyon TL

-Zeynep Bastık 2 buçuk milyon TL

-Teoman 2.2 milyon TL

-Aleyna Tilki 2 milyon TL

-Defne Samyeli 1.2 milyon TL

-Halil Sezai 450 bin TL

-Coşkun Sabah 300 bin TL