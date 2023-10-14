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Yalı Çapkını'ndan bir aşk sürprizi daha! Ünlü oyuncular sarmaş dolaş yakalandı

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Yalı Çapkını'ndan bir aşk sürprizi daha! Ünlü oyuncular sarmaş dolaş yakalandı
Reyting rekorları kırmaya devam eden Yalı Çapkını dizisinde yeni bir aşk iddiası daha geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Yalı Çapkını dizisinin aşkı gerçek hayata taşındı! Bu ikili gerçek hayatta da beraber! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE BİR AŞK İDDİASI DAHA

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü canlandırdığı Yalı Çapkını dizisinde yer alan Beril Pozam ve Ersin Arıcı arasında yaşanan yakınlaşma gözlerden kaçmadı. Beril Pozam geçtiğimiz dönemde Erdem Kaynarca ile olan ilişkisini bitirmişti ancak dizideki aşkı olan Ersin Arıcı ile ilişkiye başladığı da konuşulanlar arasında yer alıyor. 

dizi aşkı hayata gerçeğe dönüyor

Marmaris'te yapılan dizi çekimlerinde çok fazla yakınlaştığı ve baş başa vakit geçirdiği konuşulan ikilinin öpüşme sahnelerinin gerçekl olabileceği düşünülüyor. Henüz ikiliden resmi bir ilişki açıklaması gelmese de dizi aşkının gerçek hayatta da yaşanması an meselesi gibi duruyor. 

Magazin
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