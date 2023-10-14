Yalı Çapkını'ndan bir aşk sürprizi daha! Ünlü oyuncular sarmaş dolaş yakalandı

Yalı Çapkını dizisinin aşkı gerçek hayata taşındı! Bu ikili gerçek hayatta da beraber! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE BİR AŞK İDDİASI DAHA

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü canlandırdığı Yalı Çapkını dizisinde yer alan Beril Pozam ve Ersin Arıcı arasında yaşanan yakınlaşma gözlerden kaçmadı. Beril Pozam geçtiğimiz dönemde Erdem Kaynarca ile olan ilişkisini bitirmişti ancak dizideki aşkı olan Ersin Arıcı ile ilişkiye başladığı da konuşulanlar arasında yer alıyor.





Marmaris'te yapılan dizi çekimlerinde çok fazla yakınlaştığı ve baş başa vakit geçirdiği konuşulan ikilinin öpüşme sahnelerinin gerçekl olabileceği düşünülüyor. Henüz ikiliden resmi bir ilişki açıklaması gelmese de dizi aşkının gerçek hayatta da yaşanması an meselesi gibi duruyor.