Bist 100
9.359,98 0%
DOLAR
31,13 0,28%
EURO
33,81 0,54%
ALTIN
2.018,26 -0,21%

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun evine hırsız girdi! Oyuncu sinir krizi geçirdi

Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu’nun evine hırsız girdi. Oyuncu, setteyken durumu öğrendi ve büyük bir şok yaşadı. Hırsız, oyuncunun değerli eşyalarını çaldı.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:39
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun evine hırsız girdi! Oyuncu sinir krizi geçirdi

Afra Saraçoğlu'nun evine hırsız girdi!

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, evine giren hırsız nedeniyle büyük bir travma yaşadı. Oyuncu, olay sırasında setteydi ve durumu öğrenince sinir krizi geçirdiği iddia edildi.

Yalı Çapkını dizisinde başarılı bir performans sergiliyor

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile birlikte başrolde yer alıyor. Dizide Seyran adlı Antepli ve güzel bir kadını canlandıran oyuncu, izleyicilerden büyük beğeni topluyor.

Evine giren hırsız değerli eşyalarını çaldı

Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda Arnavutköy'de yeni bir eve taşınmıştı. Ancak oyuncunun evine hırsız girdiği ortaya çıktı. Hırsız, oyuncunun birçok ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Olayı öğrenen Afra Saraçoğlu, sette sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

23 Şubat'tan sonra her faiz değişti! İşte en düşük taşıt kredisi faizleri güncellemesi

23 Şubat'tan sonra her faiz değişti! İşte en düşük taşıt kredisi faizleri güncellemesi

Kıyı Emniyeti’nden Büyük Fırsat: KPSS’li ve KPSS’siz Memur Alımı!

Kıyı Emniyeti’nden Büyük Fırsat: KPSS’li ve KPSS’siz Memur Alımı!

Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun evine hırsız girdi! Oyuncu sinir krizi geçirdi
2
Özge Özacar, dizideki tesettürlü rolüyle şaşırtıyor! İşte gerçek hayattaki tarzı…
3
Gökçe Kırgız Taner, eşinin hayranlarına rest çekti: ‘Mesaj atmayın, ağzınızı yırtarım!’
4
Çağlar Çorumlu, ‘Şakşakçılar’ ile memleketinde sahne aldı! Sahne öncesi neler dedi?
5
Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu itirafı: “Onunla sadece kan bağım var”
6
Taner Ölmez, ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu! İşte detayları
7
Fenomen dizi ''Selena'' Müzikale dönüşüyor: Sinem Kobal'ın yine Selena olması gündemde!

Her eve lazım dikey süpürge 899 TL’ye satılacak! Bim 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

23 Şubat'tan sonra her faiz değişti! İşte en düşük taşıt kredisi faizleri güncellemesi

32,500 ₺ Maaş ile 471 Temizlik Personeli Alınacak! Aile Bakanlığı İllere Göre Kontenjan Dağılımını Açıkladı!

Evinde doğal gaz olan herkes yandı! O tarihten sonra faturada artık bunu da ödeyeceksiniz

Et tavuk kavurma alacalar bu indirimi kaçırmasın! Tarım Kredi Kooperatif 24 Şubat - 1 Mart 2024 aktüel kataloğu

Kıyı Emniyeti’nden Büyük Fırsat: KPSS’li ve KPSS’siz Memur Alımı!

Kredi kartım var demekten vazgebilirsiniz! O kişilerde kart limitleri sıfırlanıyor

Kütahya Belediyesi’nden İş Arayanlara Müjde: İlkokul KPSS’siz Personel Alımı

Evinizde bunu sakın yapmayın! Bir şikayetle demir parmaklıklar ardına girebilirsiniz

Citroen’den müthiş kampanya! 130 bin lira indirim ve sıfır faizli kredi fırsatı: Martta fiyatlar artmadan acele edin!

Ramazan ayında dışarda fiyatlara indirim güncellemesi! İftarda eko menü devreye giriyor

17.580 TL teminatı ödeyerek krediye uygun tarlayı kapacaksınız! Ziraat Bankası son fırsatı duyurdu