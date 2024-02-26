Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nun evine hırsız girdi! Oyuncu sinir krizi geçirdi

Afra Saraçoğlu'nun evine hırsız girdi!

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu, evine giren hırsız nedeniyle büyük bir travma yaşadı. Oyuncu, olay sırasında setteydi ve durumu öğrenince sinir krizi geçirdiği iddia edildi.

Yalı Çapkını dizisinde başarılı bir performans sergiliyor

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile birlikte başrolde yer alıyor. Dizide Seyran adlı Antepli ve güzel bir kadını canlandıran oyuncu, izleyicilerden büyük beğeni topluyor.

Evine giren hırsız değerli eşyalarını çaldı

Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda Arnavutköy'de yeni bir eve taşınmıştı. Ancak oyuncunun evine hırsız girdiği ortaya çıktı. Hırsız, oyuncunun birçok ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Olayı öğrenen Afra Saraçoğlu, sette sinir krizi geçirdiği öğrenildi.