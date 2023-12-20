Yıldız Tilbe hakkındaki haberlere jet yanıt: 'Dedikodu'

Bu güne kadar hem besteleriyle hem de şarkılarıyla gönülleri fetheden Yıldız Tilbe, özel hayatı ve açıklamalarıyla da sürekli gündemde yer alıyor. Ünlü şarkıcı hakkında son günlerde ortaya atılan bir iddia ise özellikle Tilbe hayranlarını bir hayli korkuttu.

YOĞUN BAKIM' İDDİALARI HAKKINDA YALANLAMA





İş insanı İbrahim Sayın'ın ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi ziyaret ettiği öğrenildi. Yıldız Tilbe'yi evinde ziyaret eden Sayın sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve mesajında Yıldız Tilbe hakkında basında çıkan bilgilerin asılsız olduğunu söyledi. Sayın paylaşımında “Yıldız kardeşimizin durumu çok iyi. Yalan haberlere inanmayın" şeklinde ifadeler kullandı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'de sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Tilbe'nin mesajı şu şekilde:



