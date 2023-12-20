Yıldız Tilbe hakkındaki haberlere jet yanıt: 'Dedikodu'

Besteleri ve şarkılarıyla gönülleri fetheden şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yoğun bakıma kaldırıldığı söylenmişti. Tilbe, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumunun iyi olduğuna dair bir açıklama yaptı. Diğer taraftan; Yıldız Tilbe'nin özel bakıma alındığı haberinin ardından işadamı İbrahim Sayın, mesajında ​​şunları söyledi: "Durumu iyi, yoğun bakımla ilgili söylentilere inanmayın."

Yıldız Tilbe hakkındaki haberlere jet yanıt: 'Dedikodu'
Yayın Tarihi:

Bu güne kadar hem besteleriyle hem de şarkılarıyla gönülleri fetheden Yıldız Tilbe, özel hayatı ve açıklamalarıyla da sürekli gündemde yer alıyor. Ünlü şarkıcı hakkında son günlerde ortaya atılan bir iddia ise özellikle Tilbe hayranlarını bir hayli korkuttu.

YOĞUN BAKIM' İDDİALARI HAKKINDA YALANLAMA

Yıldız Tilbe hakkındaki haberlere jet yanıt 'Dedikodu'

İş insanı İbrahim Sayın'ın ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi ziyaret ettiği öğrenildi. Yıldız Tilbe'yi evinde ziyaret eden Sayın sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve mesajında Yıldız Tilbe hakkında basında çıkan bilgilerin asılsız olduğunu söyledi. Sayın paylaşımında “Yıldız kardeşimizin durumu çok iyi. Yalan haberlere inanmayın" şeklinde ifadeler kullandı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'de sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Tilbe'nin mesajı şu şekilde:

Yıldız Tilbe hakkındaki haberlere jet yanıt 'Dedikodu'

Öne Çıkanlar
Lise diplomasını getirenin hayali gerçek olacak! 2500 polis alımı resmen başladı Lise diplomasını getirenin hayali gerçek olacak! 2500 polis alımı resmen başladı
2024 bu burçların yılı olacak! Aşkı, parayı bulup mutluluktan havaya uçacaklar! 2024 bu burçların yılı olacak! Aşkı, parayı bulup mutluluktan havaya uçacaklar!
Öğrenci, ev hanımı, ek gelir arayanlara evden çalışma fırsatı! Bu işler on binlerce lira kazandırıyor! Öğrenci, ev hanımı, ek gelir arayanlara evden çalışma fırsatı! Bu işler on binlerce lira kazandırıyor!
Çok Okunanlar
Filenin sultanı Eda Erdem'in baş döndüren tarzı sosyal medyada ilgi topladı Filenin sultanı Eda Erdem'in baş döndüren tarzı sosyal medyada ilgi topladı 'Aynı gün içinde benim kişilikler' fotoğrafı sosyal medyayı kırdı geçirdi 'Aynı gün içinde benim kişilikler' fotoğrafı sosyal medyayı kırdı geçirdi Ata Demirer verdiği kilolarla şaşırttı: Görenler tanımakta zorlanıyor Ata Demirer verdiği kilolarla şaşırttı: Görenler tanımakta zorlanıyor Fenomen Murat Övüç paraya olan aşkını böyle anlattı! Fenomen Murat Övüç paraya olan aşkını böyle anlattı! Turabi Survivor öncesi gelen mesajları bir bir paylaştı! Turabi Survivor öncesi gelen mesajları bir bir paylaştı!