10 Yıl sonra geri dönen Çılgın Dersane, depremzede çocuklara yardım etmek için yarışacak

“Çılgın Dersane” serisi devam ediyor… yeni film yolda

Sinema severlerin beğeniyle izlediği film serilerinden biri olan Çılgın Dersane 5 Yeni Nesil’in çekimlerine Antalya’da başlandı.

“Çılgın Dersane” 10 Yıl sonra geri dönüyor

2007 yılında vizyona giren ve dört devam filmiyle toplam 2,5 milyon seyirciye ulaşan “Çılgın Dersane” filmi, 10 yıl aradan sonra yeniden beyaz perdeye geliyor. Plaza Yapım’ın yapımcılığını, Faruk Aksoy’un genel yönetmenliğini üstlendiği “Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil” filminin yönetmenliğini Yasemin Türkmenli yapıyor.

Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil filminde kimler var?

İrfan Saruhan ve Şafak Güçlü’nün senaryosunu yazdığı filmde, birbirinden yetenekli ve sevilen oyuncular rol alıyor. Filmde Mustafa Topaloğlu, Ahmet Bülent Gencay, Arzu Yanardağ, Hakan Bilgin, Ömer Faruk Çavuş, Hacı Ahmet Ak, Pınar Özer, Pote, Çağla Şen, Ertunç Tuncer, Duygu Doğru, Naz Beşik, Oben Onur, Orçun Soyürk, Nazlıcan Turan, Ulaşcan Kutlu, İsmail Hocaoğlu, Sinem Buse Elbir, Lina Hourıeh, Irmak Topaloğlu, İrem Büğrüoğlu, Alphan Yuvalı, Kaan Arkat, Batuhan Cebi ve Arda Berç Dalıcı gibi isimler yer alıyor.

Çılgın Dersane 5 filmin konusu nedir?

Filmin konusu, Antalya’da gerçekleşen Özel Eğitim Kurumları Yarışması’na katılan bir ekibin maceralarını anlatıyor. Ekip, büyük para ödülünü kazanarak depremzede çocuklara bir derslik yapmak ister. Ancak bunun için çok güçlü rakipleri vardır. Eski Çılgın Dersane ruhunu yakalamak ve yeniden bir Mojo, Fırıldak, Sakar, Kurdela olmak zorundadırlar. Ekibimiz, hem zorlu yarışmalarla hem de aşk, dostluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi duygularla mücadele edecektir.