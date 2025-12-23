DOLAR
160 yıllık Kızlar Mektebi Merzifon’da kütüphaneye dönüştü — Bakan Ersoy açtı

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 1865 yapımı 160 yıllık Kızlar Mektebi, restorasyonla 3 bin m² kapalı alanlı Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi oldu; açılışı Bakan Mehmet Nuri Ersoy yaptı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:21
160 yıllık Kızlar Mektebi Merzifon’da kütüphaneye dönüştü

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, 160 yıllık ve 1865 yapımı Kızlar Mektebi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon sonrası Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmete açıldı. Açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.

Tarihçe ve restorasyon

Binanın, Osmanlı Devleti’nin son döneminde bölgede faaliyet gösteren Amerikan Koleji kampüsünde yer aldığı ve ABD’lilerin inşa ettirdiği kaydedildi. Cumhuriyet’in ilk yıllarında da hizmet veren yapı uzun yıllar atıl kaldı. Sofular Mahallesi’nde 1865 yılında inşa edilen bina, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edildikten sonra yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmalarına tabi tutuldu.

Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip, saat kulesi bulunan ve 4 katlı tarihi yapının restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kampüs içindeki diğer yapılar da elden geçirilirken, hastane binası 2011’de Merzifon Fen Lisesi olarak açılmıştı.

Açılış ve Bakan Ersoy’un mesajı

Açılış töreninde konuşan Mehmet Nuri Ersoy, "Kütüphaneler, şehirlerin hafızasını geleceğe taşıyan en önemli yapılardır. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanında yeni nesil halk kütüphaneleri inşa ediyoruz. Mevcut yapılarımızı güçlendiriyor, kütüphaneleri kitap ve diğer bilgi kaynaklarını kullanıcılarına sunan mekânlar olmanın yanında aynı zamanda toplumsal gelişimin merkezine dönüştürüyoruz" dedi.

Sayılarla kütüphane yatırımları

Ersoy, kütüphanelerin sosyal, eğitsel ve kültürel faaliyetlerdeki rolüne vurgu yaparak, Bakanlık olarak ülke genelinde bin 300’den fazla kütüphane ile hizmet verildiğini aktardı ve şu bilgileri paylaştı:

"Kütüphanelerimizi mekânsal ve işlevsel olarak geliştirmeye, hizmet içeriklerini zenginleştirmeye devam ettikçe kullanım sayılarında ve kitap varlıklarında da tarihi rekorlar elde ediyoruz. Son 8 yıl içinde toplam kütüphane kullanım alanını yaklaşık 325 bin metrekareden yaklaşık 800 bin metrekareye, oturma kapasitesi ise 94 binden 150 bine yükselttik. 2025 yılında üye sayımız 7,6 milyona, kitap sayımızı ise 26,4 milyon adete çıkarttık. Son 8 yılda 221 yeni kütüphaneyi hizmete sunduk, 320 kütüphaneyi de yeniden yapılandırdık. 92 kütüphanemizin yeniden yapılandırma, sıfırdan inşası ve restorasyonuna ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.

Yerel yetkililer ve açılış

Amasya Valisi Önder Bakan de Kızlar Mektebi’nin köklü tarihe tanıklık ettiğini vurgulayarak, "Geçmişte Kızlar Mektebi olarak tanınan bu tarihi mirası başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hizmet etmesi için İlçe Halk Kütüphanesine çevrilmesinden mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış programına AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile diğer yetkililer de katıldı.

