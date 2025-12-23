Karahantepe, Archaeology Magazine'ın 2025'in İlk 10 Keşfi Listesinde

Karahantepe, Archaeology Magazine'ın 2025'in İlk 10 Keşfi Arasına Girdi

Taş Tepeler Projesi çalışmaları dünya gündeminde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’nin Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildiğini duyurdu.

Şanlıurfa’da yürütülen Taş Tepeler Projesi kapsamında ortaya çıkan Karahantepe, derginin kapağına taşınarak uluslararası arkeoloji çevrelerinin dikkatini çekti.

Bakan Ersoy, sosyal medya paylaşımında proje ve yürütülen bilimsel çalışmaların önemine işaret etti. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"26 Kasım’da 5. yılını kutladığımız Taş Tepeler Projesinin önemli bir parçası olan Karahantepe dünyanın saygın yayınlarından Archaeology Magazine tarafından 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterildi ve derginin kapağında yer aldı. Bu topraklarda yürüttüğümüz bilimsel çalışmalar, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden şekillendiriyor. İnanıyorum ki mikro analizlerden arkeometriye, sembolik buluntulardan koruma faaliyetlerine uzanan bu kapsamlı süreç, Taş Tepeler’i dünyanın Neolitik başkenti olarak tescilleyecek. Anadolu’nun 12 bin yıllık hikayesini, bilimle gün yüzüne çıkarmaya; kültürel mirasımızı koruyarak dünyaya anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Bu gelişme, Karahantepe ve Taş Tepeler Projesi'nin uluslararası düzeyde tanınırlığını artırırken, bölgenin Neolitik döneme dair önemini yeniden ortaya koyuyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KARAHANTEPE’NİN ARCHAEOLOGY MAGAZINE TARAFINDAN 2025’İN İLK 10 KEŞFİ ARASINDA GÖSTERİLDİĞİNİ DUYURDU.