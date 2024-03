2 Mart 2024 Cumartesi TV yayın akışı! Televizyonda bugün neler var, bu akşam hangi diziler var?

2 Mart 2024 Cumartesi Televizyon Yayın Akışı: Heyecan ve Eğlence Sizi Bekliyor!



Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden güzel programlar ve diziler sizleri bekliyor. Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW ve TV8'de yayınlanacak programlar ile keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Akşam saatlerinde reyting rekortmeni dizilerin yeni bölümleriyle izleyicileri büyüleyeceği bir gün olacak:

Üç Kız Kardeş: Somer ve Türkan'ın evliliği, Rüçhan'ın itirafıyla sarsılacak. Nesrin'in hamileliği ise ailede yeni dengeler oluşturacak.

Kardeşlerim: Ömer'in Asiye'ye olan aşkı her geçen gün artıyor. Suzan ve Akif'in planları ise her an tetikte.

Gönül Dağı: Ramazan'ın sürpriz evlilik teklifi, tüm kasabayı şaşırtacak. Dilek ve Taner'in arası ise gitgide geriliyor.

Kopuk: Efe'nin Gizem'e olan ilgisi, Selin'i tedirgin ediyor. Barış ve Kadir ise yeni bir maceraya atılıyorlar.

Ayrıca, Survivor All Star Türkiye'nin de heyecanı bu akşam devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi ile kimin eleneceği merak konusu.

2 Mart 2024 Cumartesi günü için televizyon kanallarının yayın akışları:

TV8 2 Mart 2024 Cumartesi Yayın Akışı

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 2 Mart 2024 Cumartesi Yayın Akışı

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Bir Sevdadır

07:45 Kara Ağaç Destanı

14:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

04:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:30 Kapanış

Show TV 2 Mart 2024 Cumartesi yayın akışı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

STAR TV 2 Mart 2024 Cumartesi Yayın Akışı

09:30: Ayrıcalıklı Rotalar

10:30 Yerli dizi tekrar / Sinema

13:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Beni Satan Casus

ATV 2 Mart 2024 Cumartesi Yayın Akışı

10:00 Ateş Kuşları

12:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

15:40 Aldatmak

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

Kanal 7 2 Mart 2024 Cumartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

08:15 Merhaba Hayat

09:50 Nursaçan'la Sohbetler

11:40 Gündüz Gece

13:10 Dr. Feridun Kunak'la Evlerinize Sağlık

15:10 Film

17:00 Dünyanın Tadı

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Emanet

21:20 Bahar Kapıda

23:15 Sakarya Fırat

NOW TV 2 Mart 2024 Cumartesi Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:20 Yabani

13:45 Şahane Hayatım

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bursa Bülbülü

23.45 Kirli Sepeti

KANAL D 2 Mart 2024 Cumartesi Yayın Akışı

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Senden Önce

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş