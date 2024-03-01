2 Mart 2024 Cumartesi TV yayın akışı! Televizyonda bugün neler var, bu akşam hangi diziler var?

2 Mart 2024 Cumartesi Televizyon Yayın Akışı: Heyecan ve Eğlence Sizi Bekliyor!
Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden güzel programlar ve diziler sizleri bekliyor. Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW ve TV8'de yayınlanacak programlar ile keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
Akşam saatlerinde reyting rekortmeni dizilerin yeni bölümleriyle izleyicileri büyüleyeceği bir gün olacak:
Üç Kız Kardeş: Somer ve Türkan'ın evliliği, Rüçhan'ın itirafıyla sarsılacak. Nesrin'in hamileliği ise ailede yeni dengeler oluşturacak.
Kardeşlerim: Ömer'in Asiye'ye olan aşkı her geçen gün artıyor. Suzan ve Akif'in planları ise her an tetikte.
Gönül Dağı: Ramazan'ın sürpriz evlilik teklifi, tüm kasabayı şaşırtacak. Dilek ve Taner'in arası ise gitgide geriliyor.
Kopuk: Efe'nin Gizem'e olan ilgisi, Selin'i tedirgin ediyor. Barış ve Kadir ise yeni bir maceraya atılıyorlar.
Ayrıca, Survivor All Star Türkiye'nin de heyecanı bu akşam devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi ile kimin eleneceği merak konusu.
2 Mart 2024 Cumartesi günü için televizyon kanallarının yayın akışları:
TV8 2 Mart 2024 Cumartesi Yayın Akışı
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 2 Mart 2024 Cumartesi Yayın Akışı
04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:55 Bir Sevdadır
07:45 Kara Ağaç Destanı
14:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:30 Kapanış
Show TV 2 Mart 2024 Cumartesi yayın akışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV 2 Mart 2024 Cumartesi Yayın Akışı
09:30: Ayrıcalıklı Rotalar
10:30 Yerli dizi tekrar / Sinema
13:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
16:00 Yerli dizi tekrar / Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Beni Satan Casus
ATV 2 Mart 2024 Cumartesi Yayın Akışı
10:00 Ateş Kuşları
12:50 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:40 Aldatmak
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kanal 7 2 Mart 2024 Cumartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:15 Merhaba Hayat
09:50 Nursaçan'la Sohbetler
11:40 Gündüz Gece
13:10 Dr. Feridun Kunak'la Evlerinize Sağlık
15:10 Film
17:00 Dünyanın Tadı
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Emanet
21:20 Bahar Kapıda
23:15 Sakarya Fırat
NOW TV 2 Mart 2024 Cumartesi Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:20 Yabani
13:45 Şahane Hayatım
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bursa Bülbülü
23.45 Kirli Sepeti
KANAL D 2 Mart 2024 Cumartesi Yayın Akışı
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Senden Önce
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş