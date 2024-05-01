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Severek izlenen dizinin 2.sezonu olmayacak! NOW TV’den kesin duyuru

NOW TV'de yayınlanan "Kirli Sepeti" dizisi, son kararla final yapacağını duyurdu. Uzun süredir izleyicileri ekran başına çeken bu dizi, yapılan son açıklamayla final sezonuna hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 19:54
Severek izlenen dizinin 2.sezonu olmayacak! NOW TV’den kesin duyuru

NOW TV'de yayınlanan "Kirli Sepeti" dizisi, alınan yeni kararla final yapacak.

Dizinin final yapma kararı, izleyici kitlesi arasında çeşitli tepkilere yol açtı. Yapımcılar ise, öykünün en uygun noktada tamamlanması gerektiğini düşünüyorlar. "Kirli Sepeti"nin final bölümüne dair heyecanla beklenen bilgiler yakında açıklanacak. Birsen Altuntaş'ın raporuna göre; Mevsim sonuna yaklaşılırken, hangi dizilerin devam edeceği ve hangilerinin sona ereceği netleşiyor. NOW'un pazar geceleri seyirciyle buluşan hit dizisi "Kirli Sepeti" hakkında alınan bu son karar, kulislerde konuşulmaya başlandı. MedYapım tarafından üretilen ve güçlü kadrosuyla beğeni toplayan dizisi için NOW TV, ikinci sezon onayını vermedi.

KİRLİ SEPETİ

KIZIL GONCALAR DEVAM EDİYOR

Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği dizinin, plana göre 19 Mayıs'ta yayınlanacak 31. bölümü ile izleyicilere veda etmesi bekleniyor. Şu anda NOW'un devam etmesine kesin gözüyle bakılan diziler arasında MedYapım'ın "Hudutsuz Sevda" ve Gold Film'in "Kızıl Goncalar" bulunuyor…

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