25 Eylül 2024 Çarşamba Günü TV'de Hangi Diziler Var? İşte Çarşamba Akşamı Dizileri ve Yayın Akışı

Çarşamba akşamları televizyon ekranlarında izleyiciler için birbirinden iddialı diziler yer alıyor. 25 Eylül 2024 Çarşamba günü için TV yayın akışları belli oldu. Bu akşam Kanal D, Show TV, ATV, NOW TV gibi popüler kanalların dizi ve programları ekranlarda olacak. Peki, hangi kanalda hangi diziler var? İşte Çarşamba günü ekranlarda izleyicileri bekleyen diziler ve TV yayın akışı detayları!

KANAL D'DE BU AKŞAM: TAŞ KAĞIT MAKAS

Kanal D, Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi "Taş Kağıt Makas" ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Saat 20:00’de başlayan dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Son bölümde karakterlerin yaşadığı dramlar ve beklenmedik olaylar, izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Taş Kağıt Makas, bir aşk üçgeni ve ihanet öyküsünü ele alırken, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor.

SHOW TV'DE BU AKŞAM: SANDIK KOKUSU

Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Sandık Kokusu", yine Çarşamba akşamı izleyicileri ile buluşuyor. Saat 20:00’de yayınlanacak olan dizi, dramatik aile ilişkileri, sırlar ve yıllarca saklı kalmış gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını konu alıyor. Geçmişten gelen sırların, bugünün hayatlarını nasıl etkilediğini anlatan Sandık Kokusu, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

ATV'DE BU AKŞAM: KARADUT

ATV’nin güçlü yapımlarından biri olan "Karadut", Çarşamba akşamları saat 20:00’de ekrana geliyor. Karadut, aksiyon dolu sahneleri, güçlü karakterleri ve etkileyici hikayesiyle izleyicilerden büyük beğeni topluyor. Özellikle dizinin başrol oyuncuları arasındaki çekişmeli sahneler ve heyecan dolu olay örgüsü, bu akşam da izleyicileri ekrana kilitleyecek.

NOW TV'DE BU AKŞAM: LEYLA: HAYAT, AŞK, ADALET...

NOW TV'nin dikkat çeken dizisi "Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...", bu akşam saat 20:00’de yeni bölümü ile izleyici karşısında olacak. Hayatının büyük kısmını adalet arayışıyla geçiren Leyla’nın aşk, ihanet ve aile dramları ile örülü hikayesi izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Leyla'nın hayatta kalma mücadelesi ve yaşadığı dramlar, bu hafta da izleyiciyi ekrana bağlayacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN TELEVİZYON YAYIN AKIŞI

Çarşamba akşamı izleyiciler için geniş bir dizi yelpazesi sunuluyor. İşte 25 Eylül 2024 Çarşamba günü televizyonlarda yayınlanacak diziler ve genel yayın akışları:

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:30 - Seksenler (Yerli Dizi Tekrar)

(Yerli Dizi Tekrar) 15:50 - Gönül Dağı (Yerli Dizi Tekrar)

(Yerli Dizi Tekrar) 19:00 - Ana Haber Bülteni (Canlı)

(Canlı) 19:55 - İddiaların Aksine (Yeni Bölüm)

(Yeni Bölüm) 20:00 - Maç Önü (Canlı Yayın)

(Canlı Yayın) 22:00 - UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları: Galatasaray - PAOK (Canlı)

TRT 1'de bugün herhangi bir dizi yayınlanmıyor. Ancak akşam UEFA Avrupa Ligi’ndeki Galatasaray - PAOK karşılaşması futbolseverleri ekran başına çekecek.

NOW TV YAYIN AKIŞI

13:30 - En Hamarat Benim (Yarışma Programı)

(Yarışma Programı) 16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce (Eğlence Programı)

(Eğlence Programı) 19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 - Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… (Yerli Dizi Yeni Bölüm)

(Yerli Dizi Yeni Bölüm) 23:30 - Hudutsuz Sevda (Yerli Dizi Tekrar)

(Yerli Dizi Tekrar) 02:15 - Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… (Yerli Dizi Tekrar)

NOW TV'de bu akşam "Leyla: Hayat, Aşk, Adalet..." yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 - Esra Erol'da (Canlı Yayın)

(Canlı Yayın) 19:00 - ATV Ana Haber Bülteni

20:00 - Karadut (Yerli Dizi Yeni Bölüm)

(Yerli Dizi Yeni Bölüm) 23:30 - Kuruluş Osman (Yerli Dizi Tekrar)

ATV'de bu akşam aksiyon dolu dizi Karadut, saat 20:00’de izleyicisiyle buluşuyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 - Gelinim Mutfakta (Yarışma Programı)

(Yarışma Programı) 16:00 - Arka Sokaklar (Yerli Dizi Tekrar)

(Yerli Dizi Tekrar) 18:45 - Kanal D Ana Haber Bülteni

20:00 - Taş Kağıt Makas (Yerli Dizi Yeni Bölüm)

(Yerli Dizi Yeni Bölüm) 22:45 - Taş Kağıt Makas (Yerli Dizi Tekrar)

Kanal D’de bu akşam “Taş Kağıt Makas” dizisi saat 20:00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 - Vahe ile Evdeki Mutluluk (Eğlence Programı)

(Eğlence Programı) 16:45 - Kazanan Restoran (Yarışma Programı)

(Yarışma Programı) 19:00 - Star Ana Haber

20:00 - Yerli Film Kuşağı

Star TV’de bu akşam herhangi bir dizi yayını bulunmuyor. Yerli film kuşağı izleyicilerle buluşacak.

25 Eylül 2024 Çarşamba günü TV ekranlarında birbirinden iddialı diziler yer alıyor. Kanal D’de “Taş Kağıt Makas”, Show TV’de “Sandık Kokusu”, ATV’de “Karadut” ve NOW TV’de “Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...” yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Televizyon keyfini kaçırmamak için bu dizilerin saatlerini not etmeyi unutmayın!