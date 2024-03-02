3 Mart 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var?

3 Mart 2024 Pazar Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı
3 Mart 2024 Pazar günü televizyon ekranları, birbirinden heyecanlı dizilerle ve programlarla renklenecek. Atv, Kanal D, NOW, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv gibi popüler kanallar, izleyicilere çeşitli içerikler sunacak. Bu akşamın televizyon yayın akışında öne çıkan diziler arasında TRT1 ekranlarında Teşkilat, Kanal D'nin ödüllü dizisi Yargı, NOW TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster yarışması ve TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması "Survivor All Star 2024" gibi sevilen yapımlar bulunuyor.
İşte 3 Mart Pazar yayın akışı
TV8 3 Mart 2024 Pazar Yayın Akışı
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 3 Mart 2024 Pazar Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Kül Masalı
08:35 Kara Ağaç Destanı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
14:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'Te 3
01:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:15 Kül Masalı
05:55 Kapanışİ
STAR TV 3 Mart 2024 Pazar Yayın Akışı
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Ömer
16:20 Yerli dizi
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sakla Beni
Show TV 3 Mart 2024 Pazar yayın akışı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Namuslu
15:15 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bahar
22:45 Salako
KANAL D 3 Mart 2024 Pazar Yayın Akışı
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Taş Kağıt Makas
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
Kanal 7 3 Mart 2024 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
08:00 Elif
09:50 Muhabbet Kapısı
11:45 Başkent Kulisi
12:20 Şoray Uzun Yolda
14:45 Film
16:45 Gezelim.com
17:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Bahar Kapıda
20:30 Gelin
23:20 Sakarya Fırat
NOW TV 3 Mart 2024 Pazar Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
ATV 3 Mart 2024 Pazar Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Kardeşlerim
16:40 Kingsman: Gizli Servis
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster