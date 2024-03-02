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3 Mart 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var?

3 Mart 2024 Pazar günü, televizyonseverler için oldukça dolu dolu bir akşam olacak. Türkiye'nin önde gelen kanalları, sevilen dizilerin ve ilgi çekici programların yeni bölümleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Özellikle Teşkilat, Yargı, Kirli Sepet ve Survivor gibi popüler yapımlar, izleyicileri ekran başına çekecek. Dizi tutkunları, bu heyecan dolu akşamı kaçırmamak için televizyon yayın akışını yakından takip ediyor. 3 Mart Pazar günü televizyon programlarını merak eden izleyiciler, haberimizi inceleyerek keyifli bir akşam geçirebilirler.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 10:56
3 Mart 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var?

3 Mart 2024 Pazar Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı

3 Mart 2024 Pazar günü televizyon ekranları, birbirinden heyecanlı dizilerle ve programlarla renklenecek. Atv, Kanal D, NOW, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv gibi popüler kanallar, izleyicilere çeşitli içerikler sunacak. Bu akşamın televizyon yayın akışında öne çıkan diziler arasında TRT1 ekranlarında Teşkilat, Kanal D'nin ödüllü dizisi Yargı, NOW TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster yarışması ve TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması "Survivor All Star 2024" gibi sevilen yapımlar bulunuyor.

İşte 3 Mart Pazar yayın akışı

TV8 3 Mart 2024 Pazar Yayın Akışı

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 3 Mart 2024 Pazar Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Kül Masalı

08:35 Kara Ağaç Destanı

11:45 Enine Boyuna

13:00 Biraz Kül Biraz Duman

14:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3'Te 3

01:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

04:15 Kül Masalı

05:55 Kapanışİ

STAR TV 3 Mart 2024 Pazar Yayın Akışı

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Ömer

16:20 Yerli dizi

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sakla Beni

Show TV 3 Mart 2024 Pazar yayın akışı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Namuslu

15:15 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bahar

22:45 Salako

KANAL D 3 Mart 2024 Pazar Yayın Akışı

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Taş Kağıt Makas

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

Kanal 7 3 Mart 2024 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

08:00 Elif

09:50 Muhabbet Kapısı

11:45 Başkent Kulisi

12:20 Şoray Uzun Yolda

14:45 Film

16:45 Gezelim.com

17:00 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Bahar Kapıda

20:30 Gelin

23:20 Sakarya Fırat

NOW TV 3 Mart 2024 Pazar Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

ATV 3 Mart 2024 Pazar Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kardeşlerim

16:40 Kingsman: Gizli Servis

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

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