9 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Gaddar mı, Kızılcık Şerbeti mi?

9 Şubat 2024 Cuma akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar yayınlandı. Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Gaddar dizileri izleyicilerle buluştu, reyting heyecanı tavan yaptı. Özellikle NOW Tv'de gösterime giren Gaddar dizisi, Çağatay Ulusoy'un etkileyici performansıyla büyük ilgi gördü. Merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. İzleyiciler, bu yapımların sıralamadaki yerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Reyting listesi ne zaman açıklanacak, hangi dizi zirveye yerleşecek, izleyicilerin favorisi hangisi oldu gibi soruların cevabı haberimizde.

9 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Gaddar mı, Kızılcık Şerbeti mi?
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 9 Şubat 2024 Cuma reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar reyting sıralaması

9 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 1. sırada Show TV'de izleyiciyle buluşan "Kızılcık Şerbeti" yer aldı. Star TV'de yayınlanan "Yalı Çapkını" ise 2. sırada kendine yer bulurken, Fox TV'de ekrana gelen "Gaddar" ise 3. sırada yer aldı. 

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AB kategorisinde ise 1. sırada yine "Kızılcık Şerbeti" dizisi görülürken, 2. sırada bu dizinin özeti yer aldı. "Yalı Çapkını" ise AB kategorisinde 3. sıraya yerleşti. 

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ABC kategorisinde ise "Kızılcık Şerbeti" birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı "Yalı Çapkını" aldı ve üçüncü sırada yine "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti bulunuyor.,

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