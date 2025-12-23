Abdallar Domlar Birliği Federasyonu Ankara'da Kuruluşunu Duyurdu

Abdallar Domlar Birliği Federasyonu Ankara'da kuruluş ve tanıtım öncesi sesini duyurdu

Ulus Meydanı'nda davul zurna, resmi ilan Hüseyin Gazi Türbesi'nde saat 15.00'te

Abdallar Domlar Birliği Federasyonu, kuruluş ve tanıtım programı öncesinde Ankara Ulus Meydanı Zafer Anıtı önünde düzenlenen etkinlikle sesi duyurmaya çalıştı. Etkinlikte davul ve zurna çalındı ve federasyonun kuruluşuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Federasyon, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik olduğunu belirttiği kuruluş ve tanıtım programını saat 15.00'te Hüseyin Gazi Türbesi'nde düzenleyecek. Türkiye’nin dört bir yanından Abdal, Dom, Roman ve Teber topluluklarını temsil eden 22 dernekten oluşan Abdallar ve Domlar Birliği Federasyonu resmi ilanını bugün Ankara Hüseyin Gazi Türbesi’nde saat 15.00’te kamuoyuna duyuracak. Program öncesi Ulus Meydanı’nda davul zurna etkinliği yapıldı.

Başkan Mahmut Karalar'ın açıklaması

"Hiçbir zaman devletimize, toplumumuza, millete karşı hiçbir yanlışı olmayan bu toplum olarak kardeşçe huzurla bu ülkede yaşamak istiyoruz"

"Bu Abdallar topluluğunun görünmesini istiyoruz ve Ankara’dan ilk ayaklanmayı başlatıyoruz. Bugün Türk’lerin, Türkmen’lerin ulusu olan 8 milyon Abdal’ın ayak sesi olmaya geliyoruz. Her zaman her yerde toplumun birleştirici gücüyüz. Hiçbir zaman devletimize, toplumumuza, millete karşı hiçbir yanlışı olmayan bu toplum olarak kardeşçe huzurla bu ülkede yaşamak istiyoruz. Abdallar bu vatan için bu millet için her zaman mücadele etmiştir. Kurtuluş Savaşı’nda da, Osmanlı’da da, ondan önce Selçuklular da bulunan bu topluluk artık ötekileştirilmemesi lazım çünkü toplumun temel taşıdır. Tüm Türk halkımıza bu yüzden söylüyorum Abdallar olarak biz bir federasyon ve aileyiz. Ülkemiz ve vatanımız adına hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz yaşayan devletin ölü çocuklarıyız. Artık yaşayan devleti de yaşatacağız" dedi.

Kuruluşa katılan dernekler

Kuruluşa katılan dernekler ise şöyle:

"Abdallar Derneği -Gaziantep, Gaziantep Davulcular ve Zurnacılar Yardımlaşma Derneği, Gaziantep Domlar Derneği, Gaziantep Davulcular ve Zurnacılar Derneği, 81 İl Davulcu Aşiretleri Derneği, Şahinbey Halk Oyunları Derneği, Hatay Romanlar, Domlar ve Abdallar Derneği, Şanlıurfa Romanlar ve Domlar Derneği, Diyarbakır Göçebeliler Derneği, Kahramanmaraş Abdallar Derneği, Adana Abdal Aşireti Derneği, Osmaniye Davulcular ve Zurnacılar Derneği, Kilis Davulcular ve Zurnacılar Derneği, Konya Davulcular ve Zurnacılar Derneği, Afyon Teber Abdal Derneği, Mersin Teber Geri Dönüşümcüler Derneği, Malatya Teber Abdal Musa Derneği, Mardin Domlar Derneği, Elazığ Aşiretler Derneği, İstanbul Temel Abdal Derneği Gaziantep Pir Sultan Abdal Derneği."

