Ahmet Özer'in "Döngü" Heykeli 77. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Sergilenmeye Değer Bulundu

DENİZLİ (İHA)

Denizli’de çalışmalarını sürdüren öğretim görevlisi Ahmet Özer'in "Döngü" adlı heykel çalışması, 77. Devlet Resim ve Heykel Yarışmasında sergilenmeye değer görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en uzun soluklu sanat etkinliklerinden biri olan yarışmanın 77’ncisi sonuçlandı.

1939 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirilen yarışma, Türk sanatçılarının güncel üretimlerini desteklemek, sanat ortamına yeni eserler kazandırmak ve sanatçılarımızın üretkenliğini teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. Bu yıl da yarışmaya yoğun katılım oldu.

Seçici kurul değerlendirmesine giren toplam 783 eser arasından heykel dalında 13 eser sergilenmeye değer bulundu. Jüri tarafından seçilen eserler arasında Eğitim Fakültesi Resim-İş Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ahmet Özer'in "Döngü" adlı çalışması da yer aldı.

DENİZLİ’DE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AHMET ÖZER’İN "DÖNGÜ" ADLI HEYKEL ÇALIŞMASI, 77. DEVLET RESİM VE HEYKEL YARIŞMASINDA SERGİLENMEYE DEĞER GÖRÜLDÜ.