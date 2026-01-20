Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü Başvuruları Başladı — EŞİK Temasıyla

Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü'ne Başvurular Başladı

Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması bu yıl "Sanatsal Üretimde Anlamın Yeniden Kurulması" başlığı altında çağdaş sanatın güncel tartışma alanlarına odaklanıyor. Yarışma, genç sanatçıların yeni bakış açılarını desteklemeyi ve sanat dünyasına özgün projeler kazandırmayı hedefliyor.

Yarışma ve Tema

Akbank Sanat ve Resim Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın 44. edisyonu, EŞİK temasıyla; büyük dil modelleri, yapay zekâ ve kolektif bilgi ağlarının etkisiyle yeniden şekillenen bilinç, üreticilik ve insan deneyimi kavramlarını sanatçıların üretim pratikleri üzerinden sorguluyor.

Başvuru ve Takvim

Yarışma başvuruları 19 Ocak-24 Mart 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Tüm öğrencilerin ve genç sanatçıların katılımına açık olan yarışmada, sergilenmek üzere seçilen eserler 14 Mayıs - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Elgiz Müzesi bünyesinde sanatseverlerle buluşacak.

Seçici Kurul ve Küratörlük

Yarışmanın seçici kurulunda Zeynep Burçoğlu (Mimar-Sergi tasarımcısı), Can Elgiz (Elgiz Müzesi Kurucusu), T. Melih Görgün (Bağımsız Küratör), Billur Tansel (Bağımsız Küratör), Koray Tokdemir (Sanatçı), Ayda Elgiz Güreli (Elgiz Müzesi Kurucu Aile Üyesi), Gönül Nuhoğlu (Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı) ve Derya Bigalı (Akbank Sanat Müdürü) yer alıyor. Serginin küratörlüğünü Zeynep Burçoğlu ve Koray Tokdemir üstleniyor.

Bilgi ve Başvuru

Yarışma ve sergiye ilişkin ayrıntılı bilgilere Akbank Sanat'ın resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor. Genç sanatçılar, güncel üretim pratiklerini ve farklı bakış açılarını yarışma kapsamında paylaşmaya davet ediliyor.

