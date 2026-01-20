Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü Başvuruları Başladı — EŞİK Temasıyla

Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü'ne başvurular açıldı. 'EŞİK: Sanatsal Üretimde Anlamın Yeniden Kurulması' temasıyla 19 Ocak-24 Mart 2026 tarihleri arasında başvurular kabul edilecek.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:31
Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü Başvuruları Başladı — EŞİK Temasıyla

Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü'ne Başvurular Başladı

Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması bu yıl "Sanatsal Üretimde Anlamın Yeniden Kurulması" başlığı altında çağdaş sanatın güncel tartışma alanlarına odaklanıyor. Yarışma, genç sanatçıların yeni bakış açılarını desteklemeyi ve sanat dünyasına özgün projeler kazandırmayı hedefliyor.

Yarışma ve Tema

Akbank Sanat ve Resim Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın 44. edisyonu, EŞİK temasıyla; büyük dil modelleri, yapay zekâ ve kolektif bilgi ağlarının etkisiyle yeniden şekillenen bilinç, üreticilik ve insan deneyimi kavramlarını sanatçıların üretim pratikleri üzerinden sorguluyor.

Başvuru ve Takvim

Yarışma başvuruları 19 Ocak-24 Mart 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Tüm öğrencilerin ve genç sanatçıların katılımına açık olan yarışmada, sergilenmek üzere seçilen eserler 14 Mayıs - 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Elgiz Müzesi bünyesinde sanatseverlerle buluşacak.

Seçici Kurul ve Küratörlük

Yarışmanın seçici kurulunda Zeynep Burçoğlu (Mimar-Sergi tasarımcısı), Can Elgiz (Elgiz Müzesi Kurucusu), T. Melih Görgün (Bağımsız Küratör), Billur Tansel (Bağımsız Küratör), Koray Tokdemir (Sanatçı), Ayda Elgiz Güreli (Elgiz Müzesi Kurucu Aile Üyesi), Gönül Nuhoğlu (Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkanı) ve Derya Bigalı (Akbank Sanat Müdürü) yer alıyor. Serginin küratörlüğünü Zeynep Burçoğlu ve Koray Tokdemir üstleniyor.

Bilgi ve Başvuru

Yarışma ve sergiye ilişkin ayrıntılı bilgilere Akbank Sanat'ın resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor. Genç sanatçılar, güncel üretim pratiklerini ve farklı bakış açılarını yarışma kapsamında paylaşmaya davet ediliyor.

AKBANK 44. GÜNÜMÜZ SANATÇILARI ÖDÜLÜ YARIŞMASI, BU YIL "SANATSAL ÜRETİMDE ANLAMIN YENİDEN...

AKBANK 44. GÜNÜMÜZ SANATÇILARI ÖDÜLÜ YARIŞMASI, BU YIL "SANATSAL ÜRETİMDE ANLAMIN YENİDEN KURULMASI" TEMASIYLA ÇAĞDAŞ SANATIN GÜNCEL TARTIŞMA ALANLARINI ODAĞINA ALIYOR.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Yalçın’dan Karne Hediyesi: Talas’ta Çocuklara Ücretsiz Tiyatro Şöleni
2
Antalya Büyükşehir'den Sömestrde Çocuk Şenliği
3
Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü Başvuruları Başladı — EŞİK Temasıyla
4
Beyağaç'ta Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği 29 Ocak'ta
5
Sultanhisar KYK Öğrencileri Kuşadası Gezisiyle Moral Depoladı
6
Tavas'ta Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği — 23 Ocak'ta Eğlence
7
Denizlili Umreciler Kâbe’de Duygusal Veda

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları