Serdar Acar'ın 'Günler' Sergisi Bursa'da Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ressam Serdar Acar'ın eserlerini 'Günler' isimli sergiyle Bursalı sanatseverlerle buluşturdu.

Sergi ve açılış

'Günler' sergisi, sanatçının sanat kariyerinin 10. yılına denk gelen son dönem üretimlerinden oluşuyor. Tuval üzerine akrilik boya tekniğiyle hazırlanan, yalın ve duru anlatımın öne çıktığı 79 çalışma, Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

Açılışa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, sanatçı Serdar Acar, Büyükşehir yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Söylemler ve teşekkür

Açılışta konuşan Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, serginin izleyiciyi yalnızca eserleri seyretmeye değil, aynı zamanda düşünmeye ve hissetmeye davet ettiğini söyledi. Saldız şöyle konuştu: "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sanatı ve düşünmeyi kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışı tüm çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Attığımız her adımda temel hedefimiz, Bursalıların yaşam kalitesini yükselterek kentimizi daha erişilebilir, daha çağdaş ve güçlü bir yapıya kavuşturmaktır. Bu hedefe giden yol, sanatı, kültürü ve fikrî üretimi merkeze alan bir anlayıştan geçiyor. Açılışını yaptığımız bu sergi de anlayışımızın somut bir örneğidir. Tüm hemşehrilerimizi ‘Günler’ sergisini görmeye davet ediyorum"

Sanat hayatının onuncu yılını kutladığını belirten Serdar Acar, kültür sanat projelerine verdiği desteklerle serginin Bursalılarla buluşmasına imkan sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Saldız, Acar’a çiçek takdim etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından protokol üyeleri sergideki eserler hakkında sanatçıdan bilgi aldı.

Sergi, 28 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, RESSAM SERDAR ACAR’IN ESERLERİNİ ‘GÜNLER’ İSİMLİ SERGİYLE BURSALI SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA