Denizlili Umreciler Kâbe’de Duygusal Veda

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla son tavaf ve dua

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklarda bulunan umre kafilesi, rehberliğini Cihan Şahan'ın yaptığı grup eşliğinde Mekke-i Mükerreme'de duygusal anlar yaşadı.

Mescid-i Haram'da Kâbe'de kılınan yatsı namazının ardından umreciler, son tavaflarını gerçekleştirerek umre ibadetlerini dualarla taçlandırdı. Kâbe'nin üst katlarında yapılan bu veda tavafında, umreciler hem huzur hem de ayrılık hüznünü bir arada hissetti.

Tavaf sırasında gözyaşlarına hakim olamayan birçok umreci, Allah'a şükür ve niyazlarla kalplerindeki duaları Kâbe'ye emanet etti. Tavafın tamamlanmasının ardından tavaf namazı eda edildi ve grup hocaları eşliğinde anlamlı bir dua yapıldı.

Cihan Şahan, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bu kutsal mekânlarda yapılan her ibadet, edilen her dua insanın hayatına yön verir. Umrecilerimizin bu bilinçle memleketlerine dönmelerini temenni ediyoruz. Mekke’de ibadetlerle dualarla, tavaflarla, umrelerle dolu günler geçirdik. Kabe’nin içinde üst katlarında, bahçesinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen milyonlarca Müslüman kardeşimizle birlikte namazlarımızı kıldık. İbadetlerimizi yaptık. Allah buralara gelmek isteyen herkese nasip etsin. Bize gönderilen duaları, selamları ilettik. Gönderilen hatiplerin, yapılan hatimlerin duasını burada hep birlikte yaptık. Bu muhteşem atmosfer içinde Miraç Kandilimizi ’de idrak ettik. Otelimizden servislerle Kabe’ye çok kolay gidip geldik. İnşallah artık Türkiye’ye Denizli’ye döneceğiz. Bu kusursuz organizasyonda emeği geçen Diyanet İşleri Başkanlığımız personeline, Denizli İl Müftümüz Abdullah Pamuklu’ya ve din görevlisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu umre artık başlangıç olsun. Tekrar tekrar bu kutsal yerlere gelmeye vesile olsun " dedi.

Yapılan duada; Denizli başta olmak üzere tüm İslam alemi için birlik, beraberlik, sağlık ve huzur temennileri dile getirildi. Umreciler, kutsal topraklardan ayrılırken bir gün yeniden bu mübarek mekânlara dönme duasıyla Mescid-i Haram'dan ayrıldı.

