Denizlili Umreciler Kâbe’de Duygusal Veda

Denizli İl Müftülüğü organizasyonundaki umre kafilesi, Kâbe’de yatsı sonrası son tavaflarını yapıp dualarla veda etti.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:48
Denizlili Umreciler Kâbe’de Duygusal Veda

Denizlili Umreciler Kâbe’de Duygusal Veda

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla son tavaf ve dua

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklarda bulunan umre kafilesi, rehberliğini Cihan Şahan'ın yaptığı grup eşliğinde Mekke-i Mükerreme'de duygusal anlar yaşadı.

Mescid-i Haram'da Kâbe'de kılınan yatsı namazının ardından umreciler, son tavaflarını gerçekleştirerek umre ibadetlerini dualarla taçlandırdı. Kâbe'nin üst katlarında yapılan bu veda tavafında, umreciler hem huzur hem de ayrılık hüznünü bir arada hissetti.

Tavaf sırasında gözyaşlarına hakim olamayan birçok umreci, Allah'a şükür ve niyazlarla kalplerindeki duaları Kâbe'ye emanet etti. Tavafın tamamlanmasının ardından tavaf namazı eda edildi ve grup hocaları eşliğinde anlamlı bir dua yapıldı.

Cihan Şahan, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bu kutsal mekânlarda yapılan her ibadet, edilen her dua insanın hayatına yön verir. Umrecilerimizin bu bilinçle memleketlerine dönmelerini temenni ediyoruz. Mekke’de ibadetlerle dualarla, tavaflarla, umrelerle dolu günler geçirdik. Kabe’nin içinde üst katlarında, bahçesinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen milyonlarca Müslüman kardeşimizle birlikte namazlarımızı kıldık. İbadetlerimizi yaptık. Allah buralara gelmek isteyen herkese nasip etsin. Bize gönderilen duaları, selamları ilettik. Gönderilen hatiplerin, yapılan hatimlerin duasını burada hep birlikte yaptık. Bu muhteşem atmosfer içinde Miraç Kandilimizi ’de idrak ettik. Otelimizden servislerle Kabe’ye çok kolay gidip geldik. İnşallah artık Türkiye’ye Denizli’ye döneceğiz. Bu kusursuz organizasyonda emeği geçen Diyanet İşleri Başkanlığımız personeline, Denizli İl Müftümüz Abdullah Pamuklu’ya ve din görevlisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu umre artık başlangıç olsun. Tekrar tekrar bu kutsal yerlere gelmeye vesile olsun " dedi.

Yapılan duada; Denizli başta olmak üzere tüm İslam alemi için birlik, beraberlik, sağlık ve huzur temennileri dile getirildi. Umreciler, kutsal topraklardan ayrılırken bir gün yeniden bu mübarek mekânlara dönme duasıyla Mescid-i Haram'dan ayrıldı.

DENİZLİ İL MÜFTÜLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA KUTSAL TOPRAKLARDA BULUNAN VE REHBERLİĞİNİ CİHAN ŞAHAN’IN...

DENİZLİ İL MÜFTÜLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA KUTSAL TOPRAKLARDA BULUNAN VE REHBERLİĞİNİ CİHAN ŞAHAN’IN YAPTIĞI UMRE GURUBU, KÂBE’DE EDA EDİLEN YATSI NAMAZININ ARDINDAN SON TAVAFLARINI GERÇEKLEŞTİREREK UMRE İBADETLERİNİ DUALARLA TAÇLANDIRDI.

DENİZLİ İL MÜFTÜLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA KUTSAL TOPRAKLARDA BULUNAN VE REHBERLİĞİNİ CİHAN ŞAHAN’IN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Yalçın’dan Karne Hediyesi: Talas’ta Çocuklara Ücretsiz Tiyatro Şöleni
2
Antalya Büyükşehir'den Sömestrde Çocuk Şenliği
3
Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü Başvuruları Başladı — EŞİK Temasıyla
4
Beyağaç'ta Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği 29 Ocak'ta
5
Sultanhisar KYK Öğrencileri Kuşadası Gezisiyle Moral Depoladı
6
Tavas'ta Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği — 23 Ocak'ta Eğlence
7
Denizlili Umreciler Kâbe’de Duygusal Veda

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları