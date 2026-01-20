Sultanhisar KYK Öğrencileri Kuşadası Gezisiyle Moral Depoladı

Sınav yoğunluğunun ardından deniz havası ve kültür turu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri, sınavların ardından stres atmak ve Aydın’ın kültürel ile turistik güzelliklerini yakından tanımak amacıyla düzenlenen Kuşadası Gezisinde bir araya geldi.

Sultanhisar Yurt Müdürlüğü öğrencileri, gün boyu Kuşadası’nın doğal güzelliklerini ve sahil atmosferini keşfetme fırsatı buldu. Öğrenciler, deniz havası ve sosyal etkinliklerle sınav döneminin yorgunluğunu geride bıraktı.

Gezi sırasında katılımcılar bol bol hatıra fotoğrafı çekerek hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi. Etkinlik, öğrenciler arasında dayanışmayı artırırken moral ve motivasyon açısından da önemli katkı sağladı.

