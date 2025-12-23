AKM’de 'Erişilebilir Tiyatro' yeni sezonda da sürüyor

Türk Telekom ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) iş birliğiyle hayata geçirilen Erişilebilir Tiyatro projesi, yeni sezonda da sanatseverlerle buluşuyor. Projenin amacı, görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine erişimini artırmak.

Sezon açılışı ve devam eden gösterimler

Proje, yeni sezonu Ekim ayında sahnelenen Rumuz Goncagül ile açtı. Kasım ayı programında ise engelli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Kapıların Dışında, Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı ve Gergedanlar oyunları yer aldı. Ayrıca proje kapsamında 27 Aralık’ta Vanya Dayı oyunu seyircilerle buluşacak.

Uygulamalar ve yenilikler

Proje, sahne turu, sesli betimleme ve üst yazı uygulamalarının yanı sıra bu sezonda ilk kez işaret dili uygulamasını da programına dahil etti. Özellikle Gergedanlar oyununda işaret dili kullanımıyla gösterimler daha kapsayıcı hale geldi.

Erişilebilir Tiyatro sayesinde görme engelli izleyiciler, diyalog aralarına yerleştirilen sesli betimlemelerle mekân, zaman, karakterler ve sessizce gelişen görsel öğelerin ayrıntılarını kaçırmadan takip edebiliyor. Oyun öncesi düzenlenen özel sahne turlarıyla görme engelli katılımcılar obje, dekor ve kostümlere dokunarak sahneyi önceden tanıma fırsatı buluyor. Üst yazı uygulaması ise diyalogları anlık yazılı olarak aktarıp işitme engelli seyirciler için deneyimi erişilebilir kılıyor.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Şirket olarak, teknolojiyi toplum yararına sunma vizyonumuzla kültür sanatta erişilebilirliği desteklemeyi sürdürüyoruz. Sunduğumuz teknolojilerle AKM’nin engelleri aşan, herkes için erişilebilir bir kültür merkezi haline gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Büyük ilgi gören ve hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden gösterimlerle öne çıkan "Erişilebilir Tiyatro" projemiz, ana destekçisi olduğumuz AKM’de bu sezon da devam ediyor. Herkes için erişilebilir bir yaşam hedefi doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz".

Proje, devlet tiyatrosu oyunlarını görme ve işitme engelli sanatseverlere görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi olarak sunmaya devam edecek.

TÜRK TELEKOM KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRÜ ARİF SANCAKTAROĞLU