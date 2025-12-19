Aksa Fotofest 10. Yıl: 611 Eserle 'Sanatın Enerjisi' KKTC'de

Aksa Fotofest 10. yılında sanatseverlerle buluştu

Aksa Enerji tarafından 2015'ten bu yana kesintisiz düzenlenen Aksa Fotofest, bu yıl "Sanatın Enerjisi" mottosuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihini, doğasını ve insan hikâyelerini fotoğrafla belgelerken 10. yaşını kutladı.

10. yıla özel buluşma

Etkinlik, bu yıl fotoğraf sanatçısı Altay Sayıl anısına düzenlendi ve 600’ün üzerinde başvurunun içinden seçilen toplam 611 eser ile dikkat çekti. Yarışma; Yaşam, Tarihsel Doku ve Anıtlar, Doğa, Serbest ve Spor olmak üzere beş kategoride gerçekleştirildi.

Ödül töreni, Lefkoşa’daki tarihi Saçaklı Evde yapıldı. 10. yıla özel belirlenen on başarı ödülünün sahipleri ilan edilirken; bu yıl ilk kez verilen "Onur Hizmet Ödülleri" ile Kıbrıs fotoğraf sanatına yıllarca emek veren isimler onurlandırıldı.

Sanatın toplumsal etkisi ve sürdürülebilirlik

Aksa Enerji, toplumsal birlik ve gelişime katkı sağlayan sanat kurumlarına öncelik verdiğini belirterek, Aksa Fotofest aracılığıyla adanın kültürel mirasını geleceğe taşıyan kalıcı bir kültürel arşiv ve kolektif hafıza oluşturmayı hedefliyor.

Aksa Enerji KKTC Santral Müdürü Şener Şentürk etkinliğin kurumsal vizyonunu şöyle özetledi: "Biz sanatı, toplumları bir araya getiren ve onlara ilham veren en güçlü enerji türü olarak görüyoruz. 10 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz bu yolculukta, yalnızca fotoğraf sanatını desteklemekle kalmıyor, adamızın kültürel mirasını geleceğe taşıyan kolektif bir hafıza oluşturuyoruz. Sanatın enerjisiyle büyüyen bu bağın bir parçası olmak, bizim için en büyük gurur kaynağıdır."

Aksa Fotofest Koordinatörü Zekai Altan ise etkinliğin devamlılığına vurgu yaparak, "Aksa Fotofest’in 10 yıl boyunca kesintisiz devam etmesi, sanatın dönüştürücü enerjisine duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Aksa Enerji’nin desteği, bir sponsorluk anlayışının ötesinde; kültür, sanat ve toplumla kurulan güçlü bir değer ortaklığıdır" dedi.

Festival, bir yarışmanın ötesine geçerek Kuzey Kıbrıs’ın yaşamını, tarihini ve doğasını belgeleyen uzun soluklu bir kültürel arşiv oluşturma amacıyla ilerliyor.

