Lykos’un Antik Yüzleri Denizli’de: 52 Antik Eser Sergisi

Lykos’un Antik Yüzleri sergisi Denizli’de açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Cumhuriyet’in 102’nci yılı kapsamında düzenlediği "102 Sergi" projesinin finali olan Lykos’un Antik Yüzleri sergisi, Denizli’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde törenle açıldı. Sergide antik kent kazılarından çıkan 52 eser yer alıyor.

Proje ölçeği ve kapsam

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, proje hakkında şunları aktardı: "19 Şubat 2025 tarihinde Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un Ankara Etnografya Müzesi’nde açılışını yaptığı ’Doğadan Sanata Ahşap Sergisi’yle başlattığımız, ’Cumhuriyetin 102. yılında 102 sergi’, ’Cumhuriyetin Işığında Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk’ projemizin 102’nci ve son sergisini Denizli’de yapmış olacağız. Proje kapsamında 46 ilimizde 85 devlet müzesi, 17 özel müzenin katılımıyla toplam 8 bin 163 eser ziyaretçilerimizle buluşturuldu. Bu eserlerin önemli bir bölümünü müze depolarında titizlikle korunan ya da kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez sergilenen nitelikli eserler oluşturdu. Bu süreç yalnızca eserlerimizi görünür kılmakla kalmadı, aynı zamanda müzelerimize olan ilgiyi de belirgin bir biçimde artırdı" dedi.

Ziyaretçi verileri

İnceciköz, sergilerin yer aldığı illerde ziyaretçi sayılarında artış olduğunu vurgulayarak, "Kültürel mirasımıza yönelik toplumsal farkındalığın da güçlendiğini memnuniyetle belirtmek isterim. Bu yıl süreli sergilerimizle birlikte proje kapsamındaki müzelerimizi ziyaret eden kişi sayısının 8 milyon 583 bin 518’e ulaşması, toplumumuzun kültürel mirasına gösterdiği ilginin en somut göstergelerinden bir tanesi olmuştur. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ’Lykos’un Antik Yüzleri Sergisi’ de bu geniş ve kapsayıcı vizyonun çok kıymetli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Denizli ve serginin içeriği

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hierapolis, Laodikya, Tripolis ve Tabae gibi antik kentlerle Denizli’nin arkeolojik açıdan bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek kazı heyeti başkanlarından eserler hakkında bilgi aldı.

Sergide, Laodikya, Tripolis, Hierapolis ve Tabae antik kentlerinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan Hellenistik ve Roma İmparatorluk dönemlerine ait 52 adet heykel ve heykel başı sergileniyor. Sergi 6 ay boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

