DOLAR
42,81 -0,18%
EURO
50,26 -0,13%
ALTIN
5.954,55 0,06%
BITCOIN
3.752.773,78 -3,37%

Fethiye'de Dastar Dokumacılığı Dijitale Taşındı

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Yeşil Üzümlü'ye özgü dastar dokumacılığını 'Gelenekten Geleceğe; Dastarın Dijital İzleri' projesiyle dijitale taşıdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:05
Fethiye'de Dastar Dokumacılığı Dijitale Taşındı

Fethiye'de Dastar Dokumacılığı Dijitale Taşındı

Öğrenciler geleneksel el sanatını sanal müzeye taşıdı

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi 7. sınıf öğrencileri Kürşat Cömert, Bayram Efe Konuk ve İsmayıl Mursalzade, danışman öğretmenleri Tuğba Büyük rehberliğinde Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, Gelenekten Geleceğe; Dastarın Dijital İzleri adlı projeyle Yeşil Üzümlü'ye özgü dastar dokumacılığını dijital ortama taşıdı.

Kurum Müdürü Hasibe Polat Dayıoğlu’nun desteğiyle yürütülen projede, coğrafi işaretli ve somut olmayan kültürel miras niteliğindeki dastar dokumacılığı ele alındı. Bölge kadınlarının el emeğiyle yaşatılan bu gelenek, genç kuşakların farklı yönelimleri ve ekonomik kısıtlar nedeniyle usta sayısında azalma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Öğrenciler sürdürülebilirlik hedefiyle kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Fethiye Likya Kadın Kooperatifi ve Dastarhane'de araştırmalar yapıldı; İncirköy ve Yeşil Üzümlü'deki dastar kursları ziyaret edilerek, dastarın tarihi, yapım aşamaları ve yöreye özgü motifler hakkında detaylı veriler toplandı. Usta dokumacılarla yapılan görüşmelerle geleneksel bilginin kuşaktan kuşağa aktarımı yerinde gözlemlendi.

Toplanan veriler doğrultusunda öğrenciler, gençlerin ilgisini çekmeyi ve kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunmayı amaçlayan dijital içerikler hazırladı. Proje kapsamında sanat ve bilginin yer aldığı bir sanal müze oluşturulurken, tanıtım için bir blog sitesi ve sosyal medya kanalı da hayata geçirildi.

Gelenekten Geleceğe; Dastarın Dijital İzleri projesi, öğrencilere kültürel miras bilinci kazandırırken, geleneksel değerlerin dijital araçlarla daha geniş kitlelere ulaştırılabileceğini gösteriyor. Çalışma, yerel kültürün korunması ve genç nesillere aktarılması açısından örnek bir proje olarak öne çıkıyor.

DASTAR, ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL DOKUNUŞUYLA GELECEĞE TAŞINDI

DASTAR, ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL DOKUNUŞUYLA GELECEĞE TAŞINDI

DASTAR, ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL DOKUNUŞUYLA GELECEĞE TAŞINDI

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karatay Belediyesi'nin İstanbul Standına Yoğun İlgi — 9. Konya İl Tanıtım Günleri
2
Lykos’un Antik Yüzleri Denizli’de: 52 Antik Eser Sergisi
3
Fethiye'de Dastar Dokumacılığı Dijitale Taşındı
4
Yozgat Belediyesi Mehmet Ağa Konağı’nda Kadınlara Pastacılık ve Yapay Çiçek Kursu
5
Mersin'de Fasl-ı Konser: Acemaşiran Makamı'nda Türk Sanat Müziği
6
Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt
7
Yenişehir Yarhisar'da 'Oba Pansiyon' — Kıl Çadırlarla Osmanlı Dokusunda Turizm

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül