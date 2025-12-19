Fethiye'de Dastar Dokumacılığı Dijitale Taşındı

Öğrenciler geleneksel el sanatını sanal müzeye taşıdı

Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi 7. sınıf öğrencileri Kürşat Cömert, Bayram Efe Konuk ve İsmayıl Mursalzade, danışman öğretmenleri Tuğba Büyük rehberliğinde Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Öğrenciler, Gelenekten Geleceğe; Dastarın Dijital İzleri adlı projeyle Yeşil Üzümlü'ye özgü dastar dokumacılığını dijital ortama taşıdı.

Kurum Müdürü Hasibe Polat Dayıoğlu’nun desteğiyle yürütülen projede, coğrafi işaretli ve somut olmayan kültürel miras niteliğindeki dastar dokumacılığı ele alındı. Bölge kadınlarının el emeğiyle yaşatılan bu gelenek, genç kuşakların farklı yönelimleri ve ekonomik kısıtlar nedeniyle usta sayısında azalma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Öğrenciler sürdürülebilirlik hedefiyle kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Fethiye Likya Kadın Kooperatifi ve Dastarhane'de araştırmalar yapıldı; İncirköy ve Yeşil Üzümlü'deki dastar kursları ziyaret edilerek, dastarın tarihi, yapım aşamaları ve yöreye özgü motifler hakkında detaylı veriler toplandı. Usta dokumacılarla yapılan görüşmelerle geleneksel bilginin kuşaktan kuşağa aktarımı yerinde gözlemlendi.

Toplanan veriler doğrultusunda öğrenciler, gençlerin ilgisini çekmeyi ve kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunmayı amaçlayan dijital içerikler hazırladı. Proje kapsamında sanat ve bilginin yer aldığı bir sanal müze oluşturulurken, tanıtım için bir blog sitesi ve sosyal medya kanalı da hayata geçirildi.

Gelenekten Geleceğe; Dastarın Dijital İzleri projesi, öğrencilere kültürel miras bilinci kazandırırken, geleneksel değerlerin dijital araçlarla daha geniş kitlelere ulaştırılabileceğini gösteriyor. Çalışma, yerel kültürün korunması ve genç nesillere aktarılması açısından örnek bir proje olarak öne çıkıyor.

DASTAR, ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL DOKUNUŞUYLA GELECEĞE TAŞINDI