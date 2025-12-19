Yozgat Belediyesi Mehmet Ağa Konağı’nda Kadınlara Pastacılık ve Yapay Çiçek Kursu

Mehmet Ağa Konağı, Yozgat Belediyesi tarafından günlük hayata kazandırılan konaklardan biri olarak İstanbulluoğlu Mahallesinde, 2018'den bu yana hizmet veriyor. Konağın Çocuk Sanat Merkezi olarak da kullanıldığı alanda, Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen kurslar sayesinde kadınlar pastacılık ve yapay çiçek yapımı gibi alanlarda becerilerini geliştiriyor.

Kursiyerlerin deneyimleri

Nuran Topuz kursa ilişkin, "Burada güzel arkadaşlıklar edindik. Çok neşeliyiz, kursumuz çok güzel. Psikolojik olarak da çok iyi geldi. Konaktan da çok memnunuz" dedi. Topuz kursa 1 buçuk aydır katıldığını belirtti.

Ayşe Demircan ise, "Burası Yozgat için çok güzel bir değer. Çiçek kursundayım, pastacılık kursuna da devam edeceğim. Yeni arkadaşlıklar edindim. Gidip mağazalarda hediye aramaktansa burada kendi yaptığımız ürünleri hediye ediyoruz. Burası bizim için terapi gibi, çok mutluyuz" diye konuştu.

Kurslar ve katılım

Konakta yapılan eğitimlerde, lateks evanın akrilik boyalarla boyanmasıyla yapay çiçekler üretiliyor; hem dekoratif hem de hediye amaçlı kullanılan bu ürünler gerçekçi sonuçlar veriyor. Pastacılık kurslarına katılan hanımlar ise mutfak bilgilerini ve yeteneklerini ilerletme fırsatı buluyor.

Yozgat Belediyesi Sanat Koordinatörü Gülay Gümüş kursların işbirliğiyle yürütüldüğünü belirterek, "Kursiyerlerimizin 1 buçuk aylık katılımı ile gerçekleşen bazı ürünlerimizi tanıtmak istedik. Davetlerimiz olacak. Yapılan güzel işleri takdim etmek istiyoruz. Hanımlar, var olan yeteneklerinin üzerine biraz daha koymuş oldular. 15 kursiyerimiz pastacılık kursunda. Aşağı yukarı 15 kişi de yapay çiçek kursumuza geliyor. Yeni dönem kayıtlarımızı şimdiden doldurduk bile" ifadelerini kullandı.

Başkanın değerlendirmesi

Kursiyerlerin davetine katılan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kursiyerleri tebrik ederek konakların korunmasına vurgu yaptı: "Yozgat’taki tarihi evleri, konakları mümkün olduğu kadar koruyup geleceğe taşımak istiyoruz. Bunları restore ederken, yeniden yaparken bir taraftan da içinde normal hayatın devam etmesi gerekiyor. Bu konağımızı da yaklaşık 7-8 yıl önce restore ettiğimiz bir konak. Burada bu bölgedeki hanım kardeşlerimize yönelik olarak değişik kurslar faaliyet gösteriyor. İlk etapta pastacılık ve yapma çiçek kursu açıldı. İkisinde de çok güzel ve başarılı işler yapılıyor. Kursiyerler hem mekandan hem de hocalarından memnun. Öyle gözüküyor ki bunların sayısını arttırmamız gerekiyor. Halk Eğitim Merkezi’mize, hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzellerini yapmak için gayret içerisinde olacağız."

