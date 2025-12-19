DOLAR
Karatay Belediyesi'nin İstanbul Standına Yoğun İlgi — 9. Konya İl Tanıtım Günleri

Karatay Belediyesi, 9. Konya İl Tanıtım Günleri’nde standıyla büyük ilgi gördü; tarihi, kültürel ve turizm değerleri ziyaretçilere tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:08
Karatay Belediyesi'nin İstanbul Standına Yoğun İlgi — 9. Konya İl Tanıtım Günleri

Karatay Belediyesi'nin İstanbul Standına Yoğun İlgi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, İstanbul’da düzenlenen 9. Konya İl Tanıtım Günlerinde yer alarak Konya ve Karatay’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Etkinlik alanı ve stant tanıtımları

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında kapılarını açan organizasyon, İstanbul’da yaşayan yüz binlerce Konyalıyı bir araya getiriyor. Karatay Belediyesi standında ilçe tarihine, kültürel mirasına ve doğal değerlerine ilişkin bilgilendirici broşür ve kitapçıklar dağıtılıyor. Ayrıca Karatay Lavanta Bahçesinde yetiştirilen lavantalardan elde edilen ürünler ziyaretçilere ikram ediliyor.

Protokol katılımı ve ilgi

Etkinlik kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul ve Konya’dan belediye başkanları ile çok sayıda protokol üyesi yer aldı. Karatay Belediyesi’nin standı; bakanlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

Kılca: "Karatay’ımızı özleyen herkesi standımıza bekliyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, organizasyonun Konya’nın tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Hasan Kılca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul’da belediyelerimiz ile KONSİFED ve KONSİAD tarafından düzenlenen Konya İl Tanıtım Günleri’nde yerimizi aldık. Belediyelerimiz, sanayicilerimiz ve esnaflarımızla birlikte şehrimizin tarihini, güzelliklerini ve değerlerini tanıtıyoruz. Bizler de belediyeler olarak ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz hizmetleri ve projeleri anlatıyoruz. Konya, ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Karatay Belediyesi olarak biz de bugüne kadar önemli yatırımları hayata geçirdik. 800 yıllık geçmişe sahip Obruk Hanı başta olmak üzere birçok tarihi mekanın restorasyonu, Savatra Antik Kenti ve Boncuklu Höyük’te yürütülen kazı çalışmaları, Karatay Lavanta Bahçesi ile Mevlana Gül Parkı ile ilçemizin ve şehrimizin turizm potansiyeline önemli katkılar sağlıyor. Bu tür organizasyonlar sayesinde Konya’mızı ve Karatay’ımızı daha geniş kitlelere anlatma imkanı buluyoruz. Konya’mızı, Karatay’ımızı ve değerlerimizi özleyen tüm hemşehrilerimizi standımıza davet ediyorum."

Karatay Belediyesi standı, hemşehrilerle buluşmaya devam ederken ilçenin turizm ve kültür potansiyelini tanıtma çabalarını sürdürüyor.

