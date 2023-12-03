Altın Kafes dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı?: Altın Kafes hangi ülkenin dizisi? Orjinal adı ne?

ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes, izleyicilerin gözdesi olmaya aday. Dizinin konusu, zengin ve ihtişamlı bir ailenin içinde yaşanan aşk, entrika ve cinayetleri anlatıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da oldukça iddialı. Peki, Altın Kafes dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Dizinin orijinal hikayesi nereden geliyor? İşte Altın Kafes dizisi hakkında merak edilenler...

Dizinin konusu nedir?

Altın Kafes dizisi, ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı Onur ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist Zeynep'in büyük bedeller ödeyecekleri aşk hikayesini anlatıyor. Sırlar ve yalanlarla dolu ihtişamlı bir dünyanın gizemlerini gözler önüne serecek olan dizi, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Dizinin oyuncuları kimler?

Altın Kafes dizisinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül paylaşıyor. Dizinin diğer oyuncuları ise Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner.

Dizinin yayın tarihi ne zaman?

Altın Kafes dizisi, 3 Aralık Pazar günü saat 20:00'de ATV'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümleri her Pazar aynı saatte yayınlanacak.

Dizinin uyarlama olduğu doğru mu?

Altın Kafes dizisi, Kore yapımı "The Last Empress" adlı diziden Rahşan Çiğdem İnan tarafından uyarlandı. Dizinin orijinal hali, Kore'nin en büyük medya grubu olan SBS tarafından 2018-2019 yılları arasında yayınlanmıştı. Dizinin Kore versiyonu, bir imparatorluk ailesinin içinde yaşanan entrikaları, aşkları ve cinayetleri konu alıyordu. Dizinin Türkiye uyarlaması ise, Beyoğlu ailesinin zenginlik, güç ve ihtişam dolu hayatını merkeze alıyor.