Anadolu Üniversitesi'nde 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi Öğrencilerinin Mandala Sergisi

Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Birimi (YASCAB) tarafından düzenlenen ve Ressam Fatma Doğruoğlu tarafından yürütülen mandala eğitimi sonucunda, 12 haftalık çalışmanın ardından sergiye dönüşen eserler beğeniye sunuldu. 50’den fazla öğrenci tarafından üretilen yaklaşık 120 eser ziyaretçilere gösterildi.

Sergi ve Katılımcılar

Sergiye, 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi Müdürü Doç. Dr. Emre Birinci, Ressam Fatma Doğruoğlu, öğretim elemanları, öğrenciler ve sanatseverler katıldı. Etkinlik, hem üretime hem de katılıma verilen önemin somut bir örneği olarak değerlendirildi.

Uygulamalı Eğitim vurgusu

Doç. Dr. Emre Birinci, üniversitede teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimlere de önem verdiklerini belirterek, mandala dersinin bu anlayışın güzel bir örneği olduğunu söyledi. Birinci, eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen Ressam Fatma Doğruoğlu ve öğrencilere teşekkür etti. Doğruoğlu'nun programı üç yıldır sürdürdüğü ve öğrencilerle paylaştığı ifade edildi.

Sanatın ve Üretmenin Yaşı Yok

Ressam Fatma Doğruoğlu, mandala sergisinin bir resim sergisinden öte anlam taşıdığını vurgulayarak, mandalanın merkezden çevreye doğru gelişen bir yolculuk olduğunu, bu süreçte öğrencilerin üretmenin yaşının olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi. Katılımcılar sabrı, odaklanmayı ve üretimi kutladıklarını belirtti.

Mandala sergisi, sanatseverlerden ilgi gördü.

