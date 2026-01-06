EBYÜ Tazelenme Üniversitesi'nden Rölyef Sergisi

Sergi açılışı Erzincan'da gerçekleştirildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tazelenme Üniversitesi bünyesinde 60 yaş ve üzeri öğrencilere yönelik verilen eğitimler kapsamında hazırlanan "Tazelenme Üniversitesi Rölyef Sergisi" açıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak ile Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Sergide, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin yıl boyunca gerçekleştirdiği rölyef çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Eserler, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve öğrencilerin üretkenliğini ortaya koydu.

Sergide eserleri inceleyen Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Tazelenme Üniversitesi kapsamında yürütülen çalışmaların öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu gösterdiğini belirtti. Levent, sergide yer alan eserlerin öğrencilerin üretkenliğini ve sanata olan ilgisini yansıttığını vurguladı.

Rektör Levent, emeği geçen öğrencilere, akademik danışmanlara ve katkı sunanlara teşekkür etti.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE 60 YAŞ VE ÜZERİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK VERİLEN EĞİTİMLER KAPSAMINDA HAZIRLANAN “TAZELENME ÜNİVERSİTESİ RÖLYEF SERGİSİ” AÇILDI