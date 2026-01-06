Aydın'ın Afrodisias Turu: Büyükşehir'le Trekking ve Kültür Keşfi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen trekking ve kültür gezisi etkinlikleri, kentin doğasını, tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı sürdürüyor. Bu kapsamda doğa ve spor tutkunları bir kez daha buluştu.

Etkinlik detayları

Bu kez rota, dünyanın en önemli tarihi miraslarından biri olan Afrodisias Antik Kenti oldu. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan antik kentte gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar hem spor yaptı hem de binlerce yıllık tarihle iç içe bir deneyim yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi'nin alanında uzman rehberleri, Afrodisias Antik Kenti'nin tarihî önemi, mimari yapıları ve kültürel mirası hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgilendirme sundu. Etkinlik boyunca katılımcılar doğal güzellikler içinde keyifli yürüyüşler gerçekleştirdi ve antik kentin eşsiz atmosferini deneyimledi.

Vatandaşların değerlendirmesi

Etkinliğe katılan vatandaşlar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Geziler, kentin tarihi değerlerini ve doğasını tanıtırken spor ve kültürün bir araya gelmesine olanak sağlıyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN AYDIN’IN DOĞASINI, TARİHİNİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ TANITMAK, VATANDAŞLARI SPORLA, DOĞAYLA VE KENTİN EŞSİZ DEĞERLERİYLE BULUŞTURMAK AMACIYLA DÜZENLENEN TREKKİNG VE KÜLTÜR GEZİSİ ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR.