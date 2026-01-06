Aydın'ın Afrodisias Turu: Büyükşehir'le Trekking ve Kültür Keşfi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Afrodisias etkinliğinde vatandaşlar trekking yaparak UNESCO mirasını keşfetti, rehber anlatımıyla tarihle iç içe bir gün geçirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:49
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:49
Aydın'ın Afrodisias Turu: Büyükşehir'le Trekking ve Kültür Keşfi

Aydın'ın Afrodisias Turu: Büyükşehir'le Trekking ve Kültür Keşfi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen trekking ve kültür gezisi etkinlikleri, kentin doğasını, tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı sürdürüyor. Bu kapsamda doğa ve spor tutkunları bir kez daha buluştu.

Etkinlik detayları

Bu kez rota, dünyanın en önemli tarihi miraslarından biri olan Afrodisias Antik Kenti oldu. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan antik kentte gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar hem spor yaptı hem de binlerce yıllık tarihle iç içe bir deneyim yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi'nin alanında uzman rehberleri, Afrodisias Antik Kenti'nin tarihî önemi, mimari yapıları ve kültürel mirası hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgilendirme sundu. Etkinlik boyunca katılımcılar doğal güzellikler içinde keyifli yürüyüşler gerçekleştirdi ve antik kentin eşsiz atmosferini deneyimledi.

Vatandaşların değerlendirmesi

Etkinliğe katılan vatandaşlar organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Geziler, kentin tarihi değerlerini ve doğasını tanıtırken spor ve kültürün bir araya gelmesine olanak sağlıyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN AYDIN’IN DOĞASINI, TARİHİNİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN AYDIN’IN DOĞASINI, TARİHİNİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ TANITMAK, VATANDAŞLARI SPORLA, DOĞAYLA VE KENTİN EŞSİZ DEĞERLERİYLE BULUŞTURMAK AMACIYLA DÜZENLENEN TREKKİNG VE KÜLTÜR GEZİSİ ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN AYDIN’IN DOĞASINI, TARİHİNİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'ın Afrodisias Turu: Büyükşehir'le Trekking ve Kültür Keşfi
2
Denizlili Umreciler Mekke'ye Ulaştı: İlk Umre Kâbe'de Edâ Edildi
3
Sivas Turizm Master Planı Çalıştayı: Sürdürülebilir Turizm İçin Yol Haritası
4
Edirne’de Osmanlı Kabri Apartman Bahçesinde Kaldı
5
Eskişehir'de Fatma Garip'in 'Kare Kök-K/Square Root-K' Sergisi İlgi Gördü
6
Yıldırım'da Bursa'nın Fethi — 700. Yıla Özel Söyleşiler ve Tiyatro
7
Canik Sıfır Atık Köyü’nde 29 bin 372 Çocuk ve Genç Eğitildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları