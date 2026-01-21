Ankara Adliyesi'nde 1926 tarihli Emanet Defteri koruma altına alındı

Ankara Adliyesi'nde 1926 tarihli Emanet Memurluğu Defteri koruma altına alındı

Ankara Adliyesi’nde adli emanet deposunda yürütülen tasfiye çalışmaları sırasında bulunan ve yapılan incelemede 1926 yılına ait olduğu belirlenen Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri koruma altına alındı.

İnceleme ve tescil kararı

Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ön raporda, defterin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlığı niteliği taşıdığı tespit edildi. Raporda defterin tescile tabi olduğu ve ilgili mevzuat gereği yurt dışına çıkarılamayacağı vurgulandı.

Restorasyon ve korunma çalışmaları

Sıhhiye Yerleşkesi’nde Ankara Müdde-i Umumiliği (Ankara Başsavcılığı) tarafından kullanılmak üzere üretilen defter, kâğıt restoratörleri tarafından aslına uygun hale getirilecek. Yapılan değerlendirmede defterin genel kondisyonunun iyi olduğu ancak kısmi restorasyona ihtiyaç duyduğu belirlendi. Raporda defterin şirazesinin yer yer dağılmış olduğu ve bu nedenle kâğıt restoratörleri tarafından detaylı inceleme ve müdahale gerektiği kaydedildi.

Yetkililer: Defter gelecek nesillere aktarılacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Büro Müdürü Mehmet Semih Demir, bulunuşa ilişkin şunları söyledi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürosu olarak depolarımızda yapılan tasfiye sırasında tespit ettiğimiz defterin 1926 yılına ait olduğuna dair Kültür Bakanlığı tarafından ön rapor düzenlendi. İnceleme sonucunda defterin 100 yıllık olduğu, Osmanlıca ve Latin alfabesiyle yazıldığı tespit edildi. Adalet Bakanlığı ve Ankara Adliyesi olarak bu defterin gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları başlattık ve muhafaza altına aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla çalışmalarımız devam etmektedir".

Yetkililer, defterin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini ve restorasyon sürecinin ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüleceğini bildirdi.

