Ankara Adliyesi'nde 1926 tarihli Emanet Defteri koruma altına alındı

Ankara Adliyesi'nde bulunan 1926 tarihli Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri, ön rapora göre taşınır kültür varlığı sayılarak koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:24
Ankara Adliyesi'nde 1926 tarihli Emanet Defteri koruma altına alındı

Ankara Adliyesi'nde 1926 tarihli Emanet Memurluğu Defteri koruma altına alındı

Ankara Adliyesi’nde adli emanet deposunda yürütülen tasfiye çalışmaları sırasında bulunan ve yapılan incelemede 1926 yılına ait olduğu belirlenen Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri koruma altına alındı.

İnceleme ve tescil kararı

Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ön raporda, defterin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlığı niteliği taşıdığı tespit edildi. Raporda defterin tescile tabi olduğu ve ilgili mevzuat gereği yurt dışına çıkarılamayacağı vurgulandı.

Restorasyon ve korunma çalışmaları

Sıhhiye Yerleşkesi’nde Ankara Müdde-i Umumiliği (Ankara Başsavcılığı) tarafından kullanılmak üzere üretilen defter, kâğıt restoratörleri tarafından aslına uygun hale getirilecek. Yapılan değerlendirmede defterin genel kondisyonunun iyi olduğu ancak kısmi restorasyona ihtiyaç duyduğu belirlendi. Raporda defterin şirazesinin yer yer dağılmış olduğu ve bu nedenle kâğıt restoratörleri tarafından detaylı inceleme ve müdahale gerektiği kaydedildi.

Yetkililer: Defter gelecek nesillere aktarılacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Büro Müdürü Mehmet Semih Demir, bulunuşa ilişkin şunları söyledi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Bürosu olarak depolarımızda yapılan tasfiye sırasında tespit ettiğimiz defterin 1926 yılına ait olduğuna dair Kültür Bakanlığı tarafından ön rapor düzenlendi. İnceleme sonucunda defterin 100 yıllık olduğu, Osmanlıca ve Latin alfabesiyle yazıldığı tespit edildi. Adalet Bakanlığı ve Ankara Adliyesi olarak bu defterin gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları başlattık ve muhafaza altına aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla çalışmalarımız devam etmektedir".

Yetkililer, defterin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiğini ve restorasyon sürecinin ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüleceğini bildirdi.

ANKARA ADLİYESİ’NDE ADLİ EMANET DEPOSUNDA YÜRÜTÜLEN TASFİYE ÇALIŞMALARI SIRASINDA TESPİT EDİLEN...

ANKARA ADLİYESİ’NDE ADLİ EMANET DEPOSUNDA YÜRÜTÜLEN TASFİYE ÇALIŞMALARI SIRASINDA TESPİT EDİLEN, UZMAN İNCELEMESİYLE 1926 YILINA AİT OLDUĞU BELİRLENEN EMANET MEMURLUĞU EŞYA-YI CÜRMİYE DEFTERİ KORUMA ALTINA ALINDI.

ANKARA ADLİYESİ’NDE ADLİ EMANET DEPOSUNDA YÜRÜTÜLEN TASFİYE ÇALIŞMALARI SIRASINDA TESPİT EDİLEN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burhaniye’de Berberler ve Kuaförler Odası’nda Şükrü Softa Güven Tazeledi
2
Bursa Kent Konseyi'nden 'Yeni Yıla Merhaba' Resim Sergisi
3
Edirne'de Huzurevinde Sıra Gecesi Coşkusu
4
Bakan Ersoy: Türk dizileri 1 milyar izleyiciye ulaştı, ihracat 1 milyar doları geçti
5
Mustafa Boran Durgun 'Yılın En İyi Bestecisi' ödülünü Çeşme'ye adadı
6
8. Yörük Çalıştayları: 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar' — 17 Ocak
7
Konya Antika Pazarı'nda Nostalji ve Tarih Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları