Malatya'da Kültür ve Gelecek Vizyonu Buluşması

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Girişim Grubu öncülüğünde düzenlenen toplantı, köklerinden güç alan ve geleceğe yürüyen Malatya vizyonu çerçevesinde; kültür, sanat ve gençlik ekseninde gerçekleştirildi ve şehir hafızasında iz bıraktı.

Program ve Kitap Tanıtımı

Etkinlikte, Malatya Kültür ve Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı tarafından kaleme alınan ve Malatya Girişim Grubu sponsorluğunda yayımlanan "Bir Zamanlar Malatya" adlı eserin tanıtımı yapıldı. Program boyunca Malatya'nın kültürel mirası, sanat üretimleri ve gençliğe yönelik gelecek vizyonu üzerine kapsamlı istişareler gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve İstişare

Kahvaltılı istişare toplantısı, Malatya Valisi Sayın Seddar Yavuz, il protokolü, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, iş dünyası temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, şehrin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunacak projelerin önemi vurgulandı.

Mesaj ve Teşekkür

Programda, Malatya için üreten, düşünen ve sorumluluk alan tüm paydaşlarla bir araya gelinmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi. Katılım sağlayan ve katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür edilerek, Malatya'nın geleceğine değer katacak iş birliklerinin artarak sürdürülmesi temenni edildi.

MALATYA’DA KÜLTÜR VE GELECEK VİZYONU BULUŞMASI