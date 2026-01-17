Malatya'da Kültür ve Gelecek Vizyonu Buluşması

Malatya Valiliği, Büyükşehir ve Malatya Girişim Grubu öncülüğünde düzenlenen toplantıda "Bir Zamanlar Malatya" kitabı tanıtıldı; kültür, sanat ve gençlik vizyonu ele alındı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:45
Malatya'da Kültür ve Gelecek Vizyonu Buluşması

Malatya'da Kültür ve Gelecek Vizyonu Buluşması

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Girişim Grubu öncülüğünde düzenlenen toplantı, köklerinden güç alan ve geleceğe yürüyen Malatya vizyonu çerçevesinde; kültür, sanat ve gençlik ekseninde gerçekleştirildi ve şehir hafızasında iz bıraktı.

Program ve Kitap Tanıtımı

Etkinlikte, Malatya Kültür ve Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı tarafından kaleme alınan ve Malatya Girişim Grubu sponsorluğunda yayımlanan "Bir Zamanlar Malatya" adlı eserin tanıtımı yapıldı. Program boyunca Malatya'nın kültürel mirası, sanat üretimleri ve gençliğe yönelik gelecek vizyonu üzerine kapsamlı istişareler gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve İstişare

Kahvaltılı istişare toplantısı, Malatya Valisi Sayın Seddar Yavuz, il protokolü, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, iş dünyası temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, şehrin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunacak projelerin önemi vurgulandı.

Mesaj ve Teşekkür

Programda, Malatya için üreten, düşünen ve sorumluluk alan tüm paydaşlarla bir araya gelinmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi. Katılım sağlayan ve katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür edilerek, Malatya'nın geleceğine değer katacak iş birliklerinin artarak sürdürülmesi temenni edildi.

MALATYA’DA KÜLTÜR VE GELECEK VİZYONU BULUŞMASI

MALATYA’DA KÜLTÜR VE GELECEK VİZYONU BULUŞMASI

MALATYA’DA KÜLTÜR VE GELECEK VİZYONU BULUŞMASI

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya’da Sıtkı Olçar Sezonu Finali: Kahveci 116 Etkinliği Vurguladı
2
Ordu'da 'Metehan'dan Mehmetçiğe' Türk Devletleri Tarihi Müzesi Açıldı
3
Malatya'da Kültür ve Gelecek Vizyonu Buluşması
4
Kuvayi Milliye Yunusemre'de: Yaşar Gündem'le Destansı Tek Kişilik Oyun
5
Aydın'dan Hatay'a Sanatla Dostluk Köprüsü
6
Karatay'da Asırlık Şivlilik Geleneği Bayram Havasında Yaşandı
7
Burhaniye'de Eski Halılara Yeni Hayat: Handan Hasgül'ün Atölyesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları