Melis Fis, 'Meloturne 2025' ile 1 Yılda Türkiye’nin 81 İline Ulaştı

Melis Fis, 'Meloturne 2025' ile 1 yılda Türkiye’nin 81 ilinde sahne aldı

Genç sanatçı planlı turnesiyle rekor kırdı, dinleyicilerle birebir bağ kurdu

Türkiye müzik tarihinde nadir görülen bir adım atıldı. Genç yaşına rağmen sahne dili ve disiplinli çalışmasıyla dikkat çeken Melis Fis, 1 yıl içinde Türkiye’nin 81 ilinde konser vererek geniş kitlelere ulaştı.

'Meloturne 2025 Türkiye' adıyla düzenlenen turne kapsamında Melis Fis ve ekibi, doğudan batıya, kuzeyden güneye yoğun bir konser programı yürüttü. Turne, büyük şehirlerin yüksek kapasiteli salonlarından Anadolu sahnelerine kadar uzanarak Türkiye’de gerçekleştirilen en planlı ve yaygın ülke turnelerinden biri olarak kayda geçti.

Melis Fis’in müzikal yolculuğu sosyal medyada başladı. Piyano ve gitar eşliğinde yaptığı yorumlarla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesi edinen sanatçı, bugün 5 milyonu aşkın takipçisiyle dijital dünyada güçlü bir karşılık buluyor. Profesyonel kariyeri 2019 yılında yayımladığı ilk single’ı 'Dur Diyemem' ile başladı.

Serdar Ortaç, Ben Fero, Sefo gibi isimlerin şarkılarına getirdiği özgün cover’larla kitlesini büyüten Fis, zamanla kendi bestelerine yöneldi ve şan eğitimi alarak müzikal çeşitliliğini her projede derinleştirdi.

Sanatçının ilk albümü 'Melodram', 24 Kasım 2023 tarihinde yayımlandı. Albüm, pop, rock, rap ve latin türlerini harmanlayan yapısıyla öne çıktı. 'Misket', 'Gülü Sevdim Dikeni Battı', 'Yat Kalk Dua Et', 'Uyku Yok', 'Bir Ömür Daha' ve 'Nazar' gibi parçalarla geniş dinleyici kitlesine ulaşan Fis, 2023 yılında Spotify’ın kadın sanatçıları destekleyen EQUAL programı kapsamında Spotify EQUAL Türkiye kapak ismi oldu ve bu çalışma çerçevesinde New York Times Meydanı’ndaki dijital ekranda yer aldı.

Meloturne 2025, yalnızca sahne performansından ibaret bir turne değildi. Konserlerin ardından salonu hemen terk etmeyen sanatçı, dinleyicileriyle buluşup sohbet ederek turne boyunca binlerce kişiyle birebir temas kurdu. Turneye özel hazırlanan 'Meloturne' anahtarlıkları ise bu uzun yolculuğun kalıcı bir hatırası olarak hayranlara dağıtıldı.

81 ilde sahne alarak kırılan bu başarı, sadece sayısal bir rekor olmanın ötesinde; genç bir kadın sanatçının planlı çalışma, kararlılık ve sahici bir bağ kurma ile nasıl geniş bir etki alanı oluşturabileceğinin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

