Nilüfer'de Çocuklara Dolu Dolu Yarıyıl: Atölyeler 30 Ocak'a Kadar

Nilüfer Belediyesi’nin yarıyıl tatilinde çocuklar için hazırladığı etkinlikler başladı. Etkinliklere yoğun ilgi gösteren çocuklar, tatili hem eğlenceli hem de öğretici geçiriyor. Program 30 Ocak'a kadar devam edecek.

Pancar Deposu'nda Tasarım, Oyun ve Dans

Pancar Deposu, tatilde tasarım, oyun ve dans meraklılarını ağırlıyor. Benim Kulem atölyesine katılan 7-11 yaş arası çocuklar, tahta çubuklardan kendi kulelerini tasarlayarak el becerilerini ve hayal güçlerini geliştiriyor. Ayrıca 7-9 yaş arası çocuklar için gerçekleştirilen yapay zeka atölyesinde, hayallerindeki görselleri yapay zeka destekli oluşturarak oyun tasarlama fırsatı buldular.

Koza Kütüphane'de Dedektifler İz Peşinde

Etkinliklerin bir diğer durağı Koza Kütüphane oldu. Kütüphane Dedektifleri Kelimelerin Peşinde atölyesinde 8-13 yaş arası çocuklar, gruplar halinde raflara gizlenen ipuçlarını takip ederek kitaplara ulaşmaya çalıştı ve dedektif gibi iz sürdü.

Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde Bilim Atölyeleri

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesinde bilim meraklısı 10-14 yaş arası çocuklar deneyerek öğrendi. Bitkilerden Kâğıt Kromatografisi atölyesinde yaprağın içindeki renkleri ayırarak keşif yaparken, Fildişi Macunu Deneyinde kimyasal tepkime ve gaz oluşumunu renkler ve köpüklerle gözlemlediler.

Sömestr Programı Süresince Etkinlikler Sürecek

Sömestr tatili boyunca planlanan sinema gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ile yapay zeka ve kodlama eğitimleri çocuklarla buluşmaya devam edecek.

