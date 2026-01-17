Antalya ATASEM'de Geleneksel Sanatlar Keçe, Seramik ve Ahşapla Canlanıyor

Antalya ATASEM'de Geleneksel Sanatlar ve Meslek Kursları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkez’lerinde vatandaşlar hem meslek ediniyor hem de bir sanat dalı öğreniyor. Bilgisayar, cilt bakımı ve makyaj, aşçı çırağı, el sanatları, sepet örücülüğü, yabancı dil ve elbise dikimi gibi çok sayıda kurs, kursiyerlere hem iş hem de sosyalleşme imkânı sağlıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılında Antalya genelindeki 28 ATASEM kurs merkezinde 230 branşta 657 kursta eğitimler devam ediyor. Eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

Ata mirası keçe ATASEM’de

Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan ve unutulmaya yüz tutmuş keçe işleme sanatı, Uncalı ATASEM Kurs Merkezinde açılan Keçe Tasarım Kursu ile yeniden hayat buluyor. Türk el sanatlarında büyük bir öneme sahip keçenin özellikleri, nasıl işleneceği, renk bilgisi ve konuları detaylı anlatılıyor. Kursiyerler ata dokuması olarak adlandırılan keçeyi işleyerek tablo, çanta, abajur, takı, sabun kaplama ve kolye gibi ürünler yapıyor.

Kursiyerlerden 84 yaşındaki Eser Tezyüksel, 3 senedir ATASEM’in kurslarına düzenli olarak katıldığını söyleyerek, "ATASEM’e gelince kendimi unutuyorum burada çok mutluyum. Evde oturmaktan sıkılıyorum. Kurs sayesinde sosyal hayatım hareketlendi, farklı sanatlar öğreniyorum ve yeni arkadaş çevrem oldu" diye konuştu. Kursiyerlerden İranlı A’zam Khosravi, "8 senedir Antalya’da yaşıyorum her sene kurslara katılıyorum, yeni deneyimler öğreniyorum. Burada akrabalarım yok ama kurstaki arkadaşlarım akrabam gibi oldu. Keçenin nasıl işlendiğini bilmiyordum öğrendim ve işleyerek çanta, mont süsü, tablo ve sabun kabı gibi ürünler yapıyoruz. Atölyede arkadaşlarımızla birlikte keyif içinde çalışıyoruz" dedi.

Yabancı vatandaşlar Türkçe öğreniyor

Uncalı ATASEM’de ücretsiz Türkçe kursları yerleşik yabancılardan yoğun ilgi görüyor. Kurs sayesinde yaşadıkları kente ve topluma daha çabuk uyum sağlayan, çevreleri ile daha iyi anlaşabilen ve iş bulmaları kolaylaşan yabancı vatandaşlar ders saatlerini kaçırmıyor. A1 seviyesi sonrası başarılı olan kursiyerler A2 seviyesinde eğitimlerine devam ediyor.

5 yıldır Antalya’da yaşayan Ukraynalı Olga Dere de, "Türkçe zor bir dil gibiydi ama kursta öğrenince kolaylaştı. Öğretmenimiz bize bol bol gramer anlatıyor, yazı yazdırıyor ve pratik yaptırıyor. Türkçeyi öğrenme zorundayım çünkü bana hastanede, bankada, markette ve pazarda her yerde lazım" şeklinde konuştu.

Geri dönüşümden sanat eserine: Ahşap ve Seramik Kursları

Dekoratif Ahşap Süsleme kursunda ise kursiyerler dekoratif ahşap boyama teknikleri ve süsleme tekniklerini öğreniyor. Kursta geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik kapsamında yenilenen ahşap ürünler süsleniyor. Yoğun ilgi gören kursta kursiyerler eski ahşapları birbirinden güzel sanat eserine çeviriyor.

Kursiyerlerden 78 yaşındaki Mediha Kurt, "Evdeki eski objelerimizi dönüştürüyor, onları süslüyoruz. Yaptığımız ürünler, el emeği olduğu için çok değerli. Bu el yapımı ürünler dostlarımıza verebileceğimiz en güzel hediye oluyor ve onlar da gerçekten çok beğeniyor" dedi.

ATASEM bünyesinde açılan seramik biçimlendirme kursunda eğitim gören kursiyerler çamura adeta hayat vererek bir sanat eserine dönüştürüyor. El becerilerini geliştiren kursiyerler seramik yapmayı, ham çamuru şekillendirerek istedikleri objeleri yapabiliyorlar. Yapılan objeler pişiriliyor, boyanıyor, üzerine desen işleniyor.

