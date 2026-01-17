Samsun Müzesi: 5 Bin Yıllık Kafatası ve Amisos Hazineleriyle 800 Bin Ziyaretçi

Samsun genelindeki resmi müzeler 2025 yılında yoğun ilgi gördü. İl genelinde bulunan 10 resmi müze, yıl boyunca 800 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Bu yoğun ilginin en önemli odağını ise Samsun Müzesi oluşturdu.

Ziyaretçi Verileri

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Samsun'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 3 müze ile diğer kurum ve kuruluşlara ait 7 müze olmak üzere toplam 10 resmi müze bulunuyor. Bu müzeler 2025 yılında yaklaşık 800 bin ziyaretçiyi ağırladı. Özellikle Samsun Müzesi, yıl boyunca yaklaşık 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Teşhir Edilen Eserler ve Kazı Çalışmaları

Demirtaş, Samsun Müzesi'nde 7 bin 131 eserin teşhir edildiğini ve kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı. İkiztepe kazılarında elde edilen buluntuların müzede sergilendiğini belirten Demirtaş, mezarlara ölülerin özel eşyası olarak konulan mızrak uçları ve çeşitli şahsi eşyaların dikkat çeken eserler arasında yer aldığını aktardı.

Kafatası ve Amisos Hazinelerinin Önemi

Müzede sergilenen en önemli eserlerden biri, insanlık tarihindeki ilk kafatası ameliyatlarından biri olarak kabul edilen buluntu. Demirtaş, insanlık tarihindeki ilk kafatası ameliyatlarından biri olduğu kabul edilen ve bilimsel araştırmalara göre ameliyat sonrası yaşadığı öngörülen bir kafatasının müzede sergilendiğini söyledi. Ayrıca Amisos Hazineleri ve Amisos Mozaiği gibi çok değerli eserlerin de koleksiyonda yer aldığını belirtti.

Amisos Hazineleri, altın sanatının M.Ö. yaklaşık 500–700 yıllarında ne denli ileri bir düzeyde olduğunu gösteriyor. Amisos Mozaiği ise dört mevsimin kişileştirilmesi sanatını yansıtıyor; kum taneleriyle oluşturulmuş figürlerin sergilendiği bu mozaik, Türkiye'de sayılı örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Demirtaş, Samsun Müzesi'ni gezen ziyaretçilerin 'Samsun'da neler varmış, farkında değilmişiz' diyecek kadar şaşırtıcı ve kıymetli eserlerle karşılaştığını vurguladı. Müze, bu zengin koleksiyonuyla ziyaretçilerini bekliyor.

