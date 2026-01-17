Develi'de Aşık Seyrani Film Galası Coşkuyla Gerçekleşti

Develi'de Aşık Seyrani'nin hayatını anlatan filmin galası Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi; salon doldu, protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:24
Develi'de Aşık Seyrani Film Galası Coşkuyla Gerçekleşti

Develi'de Aşık Seyrani Film Galası Coşkuyla Gerçekleşti

Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi

Kayseri'nin Develi ilçesinde Aşık Seyrani'nin hayatını konu alan filmin galası düzenlendi. Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterime Develi halkı yoğun ilgi gösterdi; salon tıklım tıklım doldu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz galada yaptığı konuşmada: "Bu beldeyi değerli kılan aslında bu beldenin misafiri olup geçmişte iz bırakan insanlar. Seyrani babayı çocukluğumuzdan itibaren hep duyduk, ama daha çok şenliklerle anıldı. Daha önce burada yapımcı arkadaşımız Ali Yıldız dediği gibi Seyrani babayı anlamak çok önemli. Ondan bir mısrayı, bir beyti veya bir kıtayı gönlümüze zihnimize nakşedebiliyor muyuz bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Galaya; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İlçe Kaymakamı Selim Çomaklı, ilçe protokolü, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KAYSERİ'NİN DEVELİ İLÇESİNDE AŞIK SEYRANİ'NİN HAYATINI KONU ALAN FİLMİN GALASI...

KAYSERİ'NİN DEVELİ İLÇESİNDE AŞIK SEYRANİ'NİN HAYATINI KONU ALAN FİLMİN GALASI DÜZENLENDİ.

KAYSERİ'NİN DEVELİ İLÇESİNDE AŞIK SEYRANİ'NİN HAYATINI KONU ALAN FİLMİN GALASI...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tavşanlı Zeytinoğlu'nda 'Yılın En Çok Kitap Okuyanları' Ödüllendirildi
2
Antalya ATASEM'de Geleneksel Sanatlar Keçe, Seramik ve Ahşapla Canlanıyor
3
Kırklareli'de Bin Yıllık Koleda Geleneği Başladı
4
Düzce'de Yahya Kemal Kitap Köşkü Açıldı — Başkan Özlü: Yıl Bitmeden 3 Kütüphane
5
Haşim Şentürk’ün 'Tuval Üzerine İstanbul' Sergisi Zeytinburnu Kültür Sanat’ta
6
Atakum Belediyesi'nden Karne Hediyesi: 'Birlikte Anı Biriktiriyoruz' Sömestr Programı
7
Develi'de Aşık Seyrani Film Galası Coşkuyla Gerçekleşti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları