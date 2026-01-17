Develi'de Aşık Seyrani Film Galası Coşkuyla Gerçekleşti

Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde yoğun ilgi

Kayseri'nin Develi ilçesinde Aşık Seyrani'nin hayatını konu alan filmin galası düzenlendi. Mustafa Aksu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösterime Develi halkı yoğun ilgi gösterdi; salon tıklım tıklım doldu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz galada yaptığı konuşmada: "Bu beldeyi değerli kılan aslında bu beldenin misafiri olup geçmişte iz bırakan insanlar. Seyrani babayı çocukluğumuzdan itibaren hep duyduk, ama daha çok şenliklerle anıldı. Daha önce burada yapımcı arkadaşımız Ali Yıldız dediği gibi Seyrani babayı anlamak çok önemli. Ondan bir mısrayı, bir beyti veya bir kıtayı gönlümüze zihnimize nakşedebiliyor muyuz bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Galaya; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İlçe Kaymakamı Selim Çomaklı, ilçe protokolü, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

