Antalya Büyükşehir'den Sömestrde Çocuk Şenliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi sömestrde çocukları şenliğe davet ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilinde çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği bir dizi etkinlikle kenti adeta bir çocuk şenliğine dönüştürüyor. Kültür, sanat, eğitim ve sosyal destek alanlarında hazırlanan programlar tatil boyunca minikleri bekliyor.

Minikler tiyatroyla buluşuyor

Antalya Şehir Tiyatroları, sömestr tatiline özel çocuk oyunlarıyla küçük izleyicileri sahneyle buluşturuyor. Eğlenceli ve öğretici içerikli oyunlar, 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenen "Çocuklar ve Gençler İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği" kapsamında her gün 15.00’te Yıldız Kenter Sahnesi’nde biletli olarak sahnelenmeye devam ediyor.

Çevre atölyeleriyle bilinçlenme

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen uygulamalı atölye çalışmaları, çocuklara çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık kazandırıyor. Atölyeler, çocukların hayal güçlerini ortaya koymasına olanak sağlıyor. Etkinliklere katılmak isteyenler için hafta içi 09.00–16.00 saatleri arasında randevu oluşturulabiliyor.

Kitaplarla dolu bir tatil

Doğan Hızlan Kütüphanesi, sömestr boyunca çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Atatürk Kültür Parkı içindeki kütüphane, pazar ve pazartesi günleri hariç her gün 09.30–18.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Araştırma ve okuma salonlarıyla her yaştan ziyaretçiye açık olan kütüphane, çocukların tatili verimli geçirmesine katkı sağlıyor.

Oyuncak Müzesi'nde atölye ve oyun

Antalya Oyuncak Müzesi, sömestr süresince düzenlediği oyun ve atölye çalışmalarıyla minik ziyaretçilerini ağırlıyor. Etkinlikler hem eğlenceli hem de öğretici içerikler sunuyor; atölyelere katılım için randevu oluşturulabiliyor.

Doğayla iç içe keşif

Antalya Doğal Yaşam Parkı ise çocuklara doğayı ve canlıları yakından tanıma fırsatı veriyor. Park gezileriyle farklı hayvan türleri doğal yaşam alanlarına yakın ortamlarda gözlemleniyor, böylece doğa sevgisi ve çevre bilinci pekiştiriliyor. Parkı ziyaret etmek isteyenler için çalışma saatleri pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri 09.00–17.30 olarak belirtiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilini çocuklar için sadece dinlenme değil, keşfetme, öğrenme ve unutulmaz anılar biriktirme dönemi haline getiriyor; aileler de çocuklarının güvenli ve öğretici bir ortamda tatilin keyfini çıkarmasından memnuniyet duyuyor.

