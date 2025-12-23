‘Antik Çağdan Günümüze Muğla Mutfağı’ İkinci Kitabı Hazırlanıyor

‘Antik Çağdan Günümüze Muğla Mutfağı’ kitabının ikinci cildi yolda

Muğla mutfağının tarihsel zenginliğini belgeleme çalışmaları sürüyor. Muğla Valiliği koordinesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ortaklığında ve çeşitli kurumların desteğiyle hazırlanan ilk kitabın ardından serinin ikinci kitabı için hazırlıklar devam ediyor.

Hazırlıklar ve bilgilendirme ziyareti

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkan Yardımcısı ve Marka İletişim Uzmanı Ebru Koralı, MSKÜ Ortaca MYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Atabey, Valilik AB ve Dış İlişkiler Bürosundan Doç. Dr. Buket Ballıel Ünal ile Kapurcuk Akademi sahibi Av. S. Ece Baysal Güngör, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek projenin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

İlk kitap: Tarihten gelen 66 özgün tarif

İlk eser, Antik döneme ait 35, Osmanlı dönemine ait 6 ve yöresel ile günümüze ait 25 yemek tarifi olmak üzere toplam 66 özgün tarif içeriyor. Kitap, Muğla mutfağının binlerce yıla yayılan tarihsel birikimini kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısıyla sunuyor.

Eser; Muğla ve çevresinde yürütülen arkeolojik kazılarda görev alan kazı başkanlarının, kendi bölgelerine ait yemek kültürü ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin sunduğu bilimsel veriler doğrultusunda hazırlandı. İlçe yazarları tarafından kaleme alınan coğrafi konum, demografik yapı ve tarihi süreçler; kazı alanlarında tespit edilen arkeolojik keşiflerle desteklendi.

Ürün odaklı bölümler ve gastronomi hafızası

Editörlerce hazırlanan ürün bazlı bölümler; Muğla mutfağını zenginleştiren tarımsal ve doğal ürünleri ele alıyor. Bu ürünlerle şekillenen ve tarih boyunca aktarılan yemek tarifleri aracılığıyla okuyucuya güçlü bir gastronomi hafızası sunuluyor.

İkinci kitap: Sağlık boyutu bilimsel olarak ele alınacak

Hazırlıkları süren ikinci kitap, ilk eserde yer alan 66 tarifte kullanılan ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini bilimsel veriler ışığında ele alacak. Çalışma; uzman akademisyenler, sağlık profesyonelleri ve editörlerin katkılarıyla başlatıldı. Projenin hedefi, geleneksel mutfağın yalnızca kültürel bir miras olmadığını; aynı zamanda koruyucu ve destekleyici bir sağlık boyutuna sahip olduğunu ortaya koymak.

Serinin yeni cildi, hem akademik hem de halk düzeyinde Muğla mutfağının tanıtımına ve korunmasına hizmet etmesi beklenen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

