Aras Bulut İynemli ve Taner Ölmez aynı dizide buluşuyor: Deha geliyor!

Taner Ölmez, Aras Bulut İynemli’nin yeni dizisi Deha’ya katılıyor mu?

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer alacağı Deha dizisi, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ay Yapım’ın yapımını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda, uluslararası alanda tanınan başarılı isim Umut Aral oturuyor. Dizide, Aras Bulut İynemli, matematik alanında üstün yetenekli bir genç olan Devran karakterini canlandıracak. Devran’ın babası İskender rolü için Gürkan Uygun ile, sevgilisi Esme rolü için Devrim Özkan ile görüşmelerin sürdüğü duyurulmuştu.

Deha dizisinde sürpriz isim: Taner Ölmez

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Damla Serim’in kaleme aldığı dizinin kadrosuna bir bomba ismin daha dahil olacağı iddia edildi. Taner Ölmez'in, dizide Cesur adlı bir karakteri oynaması için teklif aldığı konuşuluyor. Cesur, Devran’ın babası İskender’in ikinci eşi Aysel’in oğlu olarak karşımıza çıkacak. Taner Ölmez’in bu teklifi kabul edip etmediği ise henüz belli değil.