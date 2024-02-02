Gaddar dizisi Fikriye'yi kim oynuyor, gerçek ismi ne? Deniz Özerman biyografisi

Gaddar dizisinde Fikriye karakterini canlandıran Deniz Özerman kimdir?

Gaddar dizisi, Fox TV’nin yeni aksiyon dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy ve Sümmee Aydoğan yer alıyor.

Dizinin konusu, askerlikten dönen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatının altüst olması ve gaddara dönüşümüdür.

Dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi isimler yer alıyor.

Gaddar dizisinde Fikriye karakteri kimdir?





Gaddar dizisinde Fikriye karakterini Deniz Özerman canlandırıyor. Fikriye, Aydan’ın (Sümeyye Aydoğan) en yakın ve güvendiği bir arkadaşıdır.

Aydan’ın aniden ortadan kaybolmasıyla birlikte, Fikriye panik içindeyken Dağhan ile iletişime geçer. Dağhan’a, Aydan’ın nerede olduğunu bildiğini söyler ve hemen harekete geçmeleri gerektiğini vurgular. Ancak Fikriye’nin de Aydan’la ilgili sakladığı bir sırrı olduğunu anlamak zaman alır. Bu sır, onun zorlu kararlarla yüzleştiği ve dostluğun sınırlarını zorladığı bir sürecin içinde olduğunu gösterir.

Deniz Özerman’ın hayatı ve kariyeri Deniz Özerman kimdir?

Deniz Özerman, Türk sinema ve tiyatro dünyasının deneyimli oyuncularından biridir. 22 Şubat 1969 tarihinde Antalya'da doğan Özerman, sanat hayatına 1987 yılında Nöbetçi Tiyatro kadrosuna katılarak adım atmıştır. İstanbul'u Satıyorum oyunu ile tiyatro sahnesine çıkan Deniz Özerman, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.





Oyunculuk kariyerinde önemli adımlar atan Deniz Özerman, BKM Oyuncuları arasına katılarak birçok projede yer aldı. "Cebimde Kelimeler", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Bir Demet Tiyatro" ve "Bana Bir Şeyhler Oluyor" gibi tiyatro oyunlarında ekip içinde yönetmen yardımcısı olarak görev aldı.

Deniz Özerman'ın televizyon ve sinema kariyeri de oldukça zengindir. Bazı önemli projelerde yer alarak başarılı performansıyla öne çıkmıştır. "Bay Yanlış", "Darısı Başımıza", "Tatlı İntikam", "Sana Bir Sır Vereceğim", "Bez Bebek", "O... Çocukları", "Avrupa Yakası" gibi dizi ve filmlerdeki rolleriyle tanınan oyuncu, sektördeki başarılı çalışmalarına devam etmektedir.





Deniz Özerman, 2023 yılında "Yangın Günleri: Independenta" adlı internet dizisinde, 2024 yılında ise "Gaddar" adlı televizyon dizisinde Fikriye karakterini canlandırmaktadır. Oyunculuğu ve sahne performansıyla seyircilerden olumlu eleştiriler alan Deniz Özerman, Türk sanat dünyasında önemli bir yer edinmiştir.