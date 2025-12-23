Aydıntepe'de 'Maziden Atiye' Türkü Programı: Bayburt Türküleri Sahnelendi

Aydıntepe'de 'Maziden Atiye' Türkü Programı

Bayburt türkülerinden Anadolu ezgilerine

Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu'nda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamaları kapsamında düzenlenen 'Maziden Atiye Türkü Programı' büyük ilgi gördü.

Programda Türk halk müziği eserlerinin yanı sıra Bayburt türkülerine de yer verildi. Anadolu kültürünün temel taşlarından olan türküler, koro ve solo performanslarla sahnelenerek katılımcıların beğenisini kazandı.

Etkinlik kapsamında sunulan eserler izleyiciler tarafından yakın ilgiyle takip edildi. Düzenlenen konserle, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması hedeflendi ve bu amaç doğrultusunda öğrenci performansları ön plana çıktı.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

