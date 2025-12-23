Balıkesirli Kadınların Minyatür Sergisi Burhaniye'de İlgi Topladı

Sergi ve Kurs

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve Ressam Figen Köprülü eğitmenliğindeki minyatür resim kursu sürüyor. Kurs boyunca hazırlanan eserler, Cumhuriyet Meydanı'nda görücüye çıktı. "Renklerin Sanata Yolculuğu" adlı sergi 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde yürütülen Minyatür Resim Kursu kapsamında 40 kadın yıl boyunca hazırladıkları eserleri Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledi. Serginin ilk gününde çok sayıda eserin alıcı bulduğu bildirildi.

Eğitmen ve Kursiyerlerin Açıklamaları

Ressam Figen Köprülü şunları söyledi: "Halk Eğitim Merkezinde minyatür resim kursu veriyorum. Arkadaşlarımızla hazırladığımız minyatür ağırlıklı resimlerimizi burada sergiliyoruz. Yeni yıl öncesinde hediyelik geri dönüşüm eserlerimizde var. Ürün değerlendirme sergisi adını verdiğimiz bu sergide minyatür sanatından örnekler verdik Minyatürü tablolara yansıttık. Sergimiz 3 gün açık kalacak. Herkesi bekliyoruz".

Bahar Yaman ise, "Ev hanımları için açılan kursta yaptıklarımızı sergiliyoruz. Güzel bir sergi hazırladık. 3 gün boyunca buradayız. Bütün Burhaniyelileri bekliyoruz" dedi.

Çiğdem Çınar da, "Minyatür kursuna hep birlikte katılım sağladık. Güzel bir sergi hazırladık. Figen hocamızın sayesinde bir sürü resme imzalarımızı attık. İnşallah, güzel geçer. 3 gün açığız. Bütün Burhaniyelileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SERGİ GÖREV ALAN KADINLAR