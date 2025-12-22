Barışın Renkleri Muğla’dan: Elif Kayra Taşkaya'ya Mayors for Peace Ödülü

Uluslararası Yarışmada Muğla Gururu

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılında üyesi olduğu Mayors for Peace (Barış için Belediye Başkanları) ağı tarafından düzenlenen 2025 Çocuk Resim Yarışması'nda Muğlalı Elif Kayra Taşkaya, yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olan Mayors for Peace Genel Sekreteri Ödülü'ne layık görüldü.

Yarışmaya 19 ülke, 153 şehir katıldı ve toplam 8 bin 79 eser değerlendirildi. Elif Kayra Taşkaya’nın yapıtı, bu yoğun katılım içinden seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Genç Sanatçının Mesajı

Ödül alan eserine ilişkin Elif Kayra Taşkaya şunları söyledi: "Okyanuslarla çevrili Japonya’nın turuncu balıkları, ormanlarla çevrili Muğla’nın simgesi hâline gelmiş bacaların kardeşleridir. Balıklar özgürlüğe doğru yüzerken, kollarımdaki saf güvercinlerle barışa olan inancımı göstermek istedim. Sevgi, barış ve dostluk adına bu dileğin dünyadaki tüm ülkelerde gerçekleşeceğine inanıyorum".

Belediye Başkanından Tebrik ve Vurgu

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mayors for Peace ağının dünya genelinde barış için önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak Elif Kayra Taşkaya’yı tebrik etti. Başkan Aras konuşmasında şunları belirtti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Yurtta Barış Dünya’da Barış’ sözünü şiar edinen bizler 2024 yılında Mayors for Peace (Barış için Belediye Başkanları) ağına üye olduk. Bu ağın dünya genelinde barış için yaptığı çalışmalara aktif katılıyoruz. Barış için Belediye Başkanları Ağı 2025 yılında ’Peaceful Towns’ Çocuk Resim Yarışması düzenledi. Bu yarışmaya Muğla’mızdan Elif Kayra Taşkaya çok anlamlı bir resimle katılarak ’Mayors for Peace Genel Sekreteri Ödülü’nü kazandı. Muğlalı evladımızın çizgileri ile barışı resmetmesi, Muğla’nın bacaları ile Japonya’nın turuncu balıklarının kardeş olduğunu beyaz güvercinlerin kanatları altında anlatması geleceğimiz çocukların ne kadar güçlü, pozitif, yapıcı düşüncelere sahip olduğunu gösteriyor. Elif Kayra Taşkaya bizleri hem gururlandırdı hem de çok mutlu etti. Tertemiz düşünceleri, kıtaları barış ve sevgiyle birleştiren resmi için evladımızı bir kez daha kutluyorum. Sevgi ve mutluluğun hakim olduğu, yurtta ve dünyada barış için her platformda elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz".

Muğla’dan yükselen bu başarı, hem yerel hem de uluslararası düzeyde barış ve kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

