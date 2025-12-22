DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,34 -0,35%
ALTIN
6.091,96 -2%
BITCOIN
3.848.382,25 -1,87%

Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Merkezefendi’de Yoğun İlgi

Merkezefendi Belediyesi'nin üç günlük Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, Denizlililerin yoğun katılımıyla sona erdi; konserler, söyleşiler ve el emeği stantları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:43
Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Merkezefendi’de Yoğun İlgi

Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Merkezefendi’de Yoğun İlgi

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün süren Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, Denizlililerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Etkinlik, üretim, emek ve dayanışmanın öne çıktığı bir platform sundu.

Etkinlik Programı ve Katılımcılar

Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen festivalde, sevilen sanatçılar ve uzman konuşmacılar sahne aldı. Programda Cem Belevi, darbuka gösterisiyle Ceren Özdemir, Güvenç Yıldırım, Suna Dumankaya, Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Kevser İrdem, Uzman Doktor Betül Yılmaz ve Ritmin Melekleri yer aldı. Festival boyunca kadın girişimcilerin el emeği ürünleri stantlarda satışa sunuldu; stantlar üç gün boyunca saat 22.00'ye kadar açık kaldı.

Yerel Katılım ve Destek

Etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali Marım, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Nilgün Çavuşoğlu (Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun eşi), Merkezefendi Belediyesi Girişimci Kadınlar Mentörlüğü’nü üstlenen Sevda Karaali, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Doğan’dan Mesaj

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve heyecan duyduğumuz Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’miz üç gün boyunca üretimin, emeğin ve dayanışmanın en güzel örneklerine ev sahipliği yaptı" ifadelerini kullandı.

Doğan ayrıca uzun konuşmasında şu sözlere yer verdi: "2019’da başlayan bu süreçte, artık kadınlarımızın biraz daha sesinin çıkması gerekiyor, biraz daha kendine güvenmeleri gerekiyor, biraz daha özgürlüklerini eline alması gerekiyor dedik. Birçok kadının desteğiyle bugüne geldik. Ürünlere baktığımda birbirinden güzel, el emeği olan hayal dünyasını gerçekleştiren, hayalleri için adım atan birçok kadını görüyorum. Geçmişte de bu festivale katılıp da kendini ihracata adayan ya da dükkân açan birçok kadın ile yol arkadaşlığı yaptık. Hem el emeği üreten kadınlarımızın ürünlerini göreceğiz. Hem onları ziyaret edeceğiz. Kadınlarımız burada çok güzel dostluklar oluşturuyor. Üç gün boyunca hem eğleneceğiz hem güleceğiz hem de girişimci kadınlara destek olacağız. Merkezefendi’de sizlerle birlikte değişimi, dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Bizim için buranın en önemli kısmı yıllardır emek veren kadınların ürünlerini göstermek ve onların satışında yardımcı olmak".

Yerel İsimlerden Destek Mesajları

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da etkinliği överek, "Bütün kadınlara saygılarımı sunuyorum. Umarım güzel bir festival olur. Her şey düşünülmüş her şey güzel bir şekilde ayarlanmış. El emeği üretip festivale gelen kadınlarımızın ellerine sağlık. Başta Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan olmak üzere bütün hanımefendilere saygılarımı sunuyorum" dedi.

Festivalin Sonuçları

Üç gün süren festival boyunca Denizlililer, el emeği ürünlere büyük ilgi gösterdi ve alışveriş yaptı. Hem kadın girişimciler hem de ziyaretçiler etkinlikten memnuniyet duyduklarını iletti; festival, kadınların üretim ve girişimcilik potansiyelini görünür kılma amacıyla önemli bir fırsat sundu.

Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, Merkezefendi’de kadınların dayanışmasını ve ekonomik katılımını güçlendiren geleneksel bir etkinlik olarak öne çıkmaya devam ediyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE ÜÇ GÜN SÜREN GİRİŞİMCİ KADINLAR VE EL EMEĞİ...

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE ÜÇ GÜN SÜREN GİRİŞİMCİ KADINLAR VE EL EMEĞİ FESTİVALİ, DENİZLİLİLERİN YOĞUN İLGİSİYLE BİRLİKTE SONA ERDİ. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, "GERÇEKLEŞTİRMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK VE HEYECAN DUYDUĞUMUZ GİRİŞİMCİ KADINLAR VE EL EMEĞİ FESTİVALİ’MİZ ÜÇ GÜN BOYUNCA ÜRETİMİN, EMEĞİN VE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI" DEDİ.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VE ÜÇ GÜN SÜREN GİRİŞİMCİ KADINLAR VE EL EMEĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MasterChef Şefleri Bursa'da: Şeflerin Rotası Merinos Parkı'nda
2
Barışın Renkleri Muğla’dan: Elif Kayra Taşkaya'ya Mayors for Peace Ödülü
3
Çankırı Turist Kafilelerinin Yeni Rotası: Müzeler ve Tuz Mağarası
4
Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Merkezefendi’de Yoğun İlgi
5
Samsun'da Müzeler 2025'te 600 Bini Aştı: Ziyaretçi Sayısı Yüzde 27,3 Arttı
6
M1 Konya AVM'de Modifiye Araçlar Sergisi 26-28 Aralık
7
Bozüyük'te Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Grafitiyle Canlandı — Adil Çal'ın 'Stalker' ve 'Ghost' Çalışmaları

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi