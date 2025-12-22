Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Merkezefendi’de Yoğun İlgi

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün süren Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, Denizlililerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Etkinlik, üretim, emek ve dayanışmanın öne çıktığı bir platform sundu.

Etkinlik Programı ve Katılımcılar

Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen festivalde, sevilen sanatçılar ve uzman konuşmacılar sahne aldı. Programda Cem Belevi, darbuka gösterisiyle Ceren Özdemir, Güvenç Yıldırım, Suna Dumankaya, Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı Kevser İrdem, Uzman Doktor Betül Yılmaz ve Ritmin Melekleri yer aldı. Festival boyunca kadın girişimcilerin el emeği ürünleri stantlarda satışa sunuldu; stantlar üç gün boyunca saat 22.00'ye kadar açık kaldı.

Yerel Katılım ve Destek

Etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali Marım, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Nilgün Çavuşoğlu (Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun eşi), Merkezefendi Belediyesi Girişimci Kadınlar Mentörlüğü’nü üstlenen Sevda Karaali, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Doğan’dan Mesaj

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve heyecan duyduğumuz Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’miz üç gün boyunca üretimin, emeğin ve dayanışmanın en güzel örneklerine ev sahipliği yaptı" ifadelerini kullandı.

Doğan ayrıca uzun konuşmasında şu sözlere yer verdi: "2019’da başlayan bu süreçte, artık kadınlarımızın biraz daha sesinin çıkması gerekiyor, biraz daha kendine güvenmeleri gerekiyor, biraz daha özgürlüklerini eline alması gerekiyor dedik. Birçok kadının desteğiyle bugüne geldik. Ürünlere baktığımda birbirinden güzel, el emeği olan hayal dünyasını gerçekleştiren, hayalleri için adım atan birçok kadını görüyorum. Geçmişte de bu festivale katılıp da kendini ihracata adayan ya da dükkân açan birçok kadın ile yol arkadaşlığı yaptık. Hem el emeği üreten kadınlarımızın ürünlerini göreceğiz. Hem onları ziyaret edeceğiz. Kadınlarımız burada çok güzel dostluklar oluşturuyor. Üç gün boyunca hem eğleneceğiz hem güleceğiz hem de girişimci kadınlara destek olacağız. Merkezefendi’de sizlerle birlikte değişimi, dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Bizim için buranın en önemli kısmı yıllardır emek veren kadınların ürünlerini göstermek ve onların satışında yardımcı olmak".

Yerel İsimlerden Destek Mesajları

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da etkinliği överek, "Bütün kadınlara saygılarımı sunuyorum. Umarım güzel bir festival olur. Her şey düşünülmüş her şey güzel bir şekilde ayarlanmış. El emeği üretip festivale gelen kadınlarımızın ellerine sağlık. Başta Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan olmak üzere bütün hanımefendilere saygılarımı sunuyorum" dedi.

Festivalin Sonuçları

Üç gün süren festival boyunca Denizlililer, el emeği ürünlere büyük ilgi gösterdi ve alışveriş yaptı. Hem kadın girişimciler hem de ziyaretçiler etkinlikten memnuniyet duyduklarını iletti; festival, kadınların üretim ve girişimcilik potansiyelini görünür kılma amacıyla önemli bir fırsat sundu.

Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, Merkezefendi’de kadınların dayanışmasını ve ekonomik katılımını güçlendiren geleneksel bir etkinlik olarak öne çıkmaya devam ediyor.

